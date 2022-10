En 2027 la NASA enverra un drone volant vers Titan, une lune de Saturne : c’est là qu’il atterrira

Le drone Dragonfly arrivera sur Titan en 2034. Il se posera près du cratère Selk, entre des dunes de sable et un sol d’hydrocarbures gelés.

Crédit : Johns Hopkins APL

En 2027, la NASA lancera l’une des missions d’exploration spatiale les plus excitantes du programme : l’exploration de Titan avec un drone volant futuriste. Dragonfly (dragonfly), c’est le nom de la mission, a été sélectionnée en 2019 au cœur du projet New Frontiers de l’agence aérospatiale américaine, créé pour récompenser les idées de recherche les plus ambitieuses dans le système solaire (dans une optique de durabilité économique ). Comme indiqué, il faudra encore cinq ans avant de voir le lancement du lanceur, mais il faudra attendre 2034 pour que l’avion se pose sur la lune de Saturne.

Les chercheurs étudient activement la zone dans laquelle atterrir le drone volant – un giravion de type hélicoptère à huit rotors – et ont identifié six zones particulièrement intéressantes. Ils sont situés près du cratère Selk, dans la zone sud-est, où se trouve un désert composé de dunes de sable et d’un sol d’hydrocarbures gelés. Titan est en fait un véritable monde extraterrestre, où se trouvent de grands lacs d’hydrocarbures liquides (pas très profonds) et où il pleut du méthane, alors que l’atmosphère est quatre fois plus dense que celle de la Terre. Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) de l’Université Paris Cité et du Cornell Center for Astrophysics and Planetary Science (CCAPS) de l’Université Cornell de New York, qui a collaboré étroitement avec des collègues du laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins et d’autres instituts.

Crédit : Johns Hopkins APL

Les scientifiques, coordonnés par le professeur Léa E. Bonnefoy, ont décrit le site à proximité du cratère Selk grâce aux images radar captées par la défunte sonde Cassini et aux données recueillies lors de la descente de l’atterrisseur Huygens, qui s’est posé sur Titan en 2005, dans un zone au sud où la nouvelle mission devrait arriver. « Dragonfly – la première machine volante qui explorera le système solaire externe – se dirige vers une zone scientifiquement remarquable », a déclaré le professeur Bonnefoy dans un communiqué de presse. «Dragonfly atterrira dans une région équatoriale sèche de Titan, un monde gelé et dense d’hydrocarbures. Parfois, il pleut du méthane liquide, mais cela ressemble plus à un désert sur Terre, où il y a des dunes, quelques petites montagnes et un cratère d’impact. Nous examinons de près le site d’atterrissage, sa structure et sa surface. Pour ce faire, nous examinons les images radar de la mission Cassini-Huygens, en observant comment le signal radar change sous différents angles de vue », a ajouté le scientifique.

Crédit : Johns Hopkins APL

Il est essentiel de déterminer avec précision le site d’atterrissage du vaisseau spatial, également parce que la résolution des images de Cassini est d’environ 300 mètres par pixel et que des détails tels que de petites rivières et d’autres caractéristiques du paysage pourraient donc être manqués. Grâce aux courbes de rétrodiffusion – les variations des signaux radar en fonction de la conformation du paysage – Bonnefoy et ses collègues ont pu reconstruire à quoi devrait ressembler l’aspect géologique du cratère Selk, mais pour le moment ce ne sont que des estimations. De nombreuses autres études seront menées sur les données recueillies par Cassini et Huygens avant de pouvoir déterminer exactement où Dragonfly va atterrir, une mission au cours de laquelle nous découvrirons non seulement mieux le paysage extraterrestre de Titan, similaire à celui de la Terre primitive, mais aussi mené des recherches chimiques et astrobiologiques. L’avion devrait « survivre » sur Titan pendant trois ans. Les détails de la recherche « Composition, rugosité et topographie de la rétrodiffusion radar au cratère Selk, le site d’atterrissage de la libellule » ont été publiés dans The Planetary Science Journal.