Au revoir, port Lightning ? L’UE vote pour faire de l’USB-C la norme de charge d’ici la fin de 2024

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le Parlement européen a voté en faveur de l’adoption d’une législation européenne qui verra l’USB-C devenir le format de charge universel sur de nombreux appareils électroniques grand public, y compris les iPhones, d’ici la fin de 2024.

La lutte de plus de dix ans de la Commission européenne pour une solution de charge universelle semblait presque terminée en juin lorsque les législateurs européens ont finalisé une législation qui verrait tous les téléphones, tablettes et autres petits appareils électroniques vendus dans la région dotés de ports de charge USB-C, ce qui réduire les déchets électroniques.

Le Parlement européen a voté sur la règle plus tôt dans la journée et, comme prévu, elle a été adoptée par une majorité écrasante : 602 voix pour, 13 contre et huit abstentions. Il doit encore être approuvé définitivement par le Conseil, mais cette étape est considérée comme une formalité.

Nous accueillons @europarl_fr adoption de notre proposition d’un chargeur commun pour réduire les déchets électroniques et le fuzz d’avoir plusieurs câbles pour différents appareils. Le port USB Type-C sera la nouvelle norme pour les appareils portables d’ici la fin de 2024.#DigitalEU pic.twitter.com/R1gPbIBY4D — Commission européenne 🇪🇺 (@EU_Commission) 4 octobre 2022

La directive entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’UE et ses exigences s’appliqueront aux nouveaux appareils après 24 mois (40 mois pour les ordinateurs portables). Tous les produits mis en vente avant la date de la demande sont exemptés et peuvent continuer à être vendus après cette date.

La liste complète des articles électroniques couverts par la loi comprend les liseuses, les écouteurs, les claviers, les souris d’ordinateur, les appareils de navigation portables, les smartphones, les tablettes, les appareils photo numériques, les écouteurs et les casques, les consoles de jeux vidéo portables et les haut-parleurs portables rechargeables via un câble. câble et fonctionnant avec une puissance délivrée jusqu’à 100 Watts. Les ordinateurs portables sont également sur la liste, bien qu’ils aient jusqu’au printemps 2026 pour effectuer le changement.

Les produits trop petits pour disposer de ports de charge USB-C, tels que les montres intelligentes et les trackers de fitness, seront exemptés des règles, mais la législation pourrait éventuellement être élargie pour couvrir ces articles.

La Commission cherche également à garantir une norme de recharge sans fil d’ici la fin de 2024 à mesure que l’adoption de la technologie augmente. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple envisageait un iPhone sans port qui ne peut être rechargé que sans fil.

La plus grande entreprise touchée par le changement sera, bien sûr, Apple. Bien que la gamme d’iPad de Cupertino soit passée à l’USB-C, ses iPhones sont toujours équipés des ports Lightning exclusifs d’Apple. Cependant, on s’attend à ce que la société lance le premier iPhone avec USB-C en 2023, avant que la législation européenne ne lui force la main.