Nous savons maintenant pourquoi les grenouilles de la zone d’exclusion de Tchernobyl sont plus sombres

Ils auraient mieux survécu aux radiations émises lors de l’accident nucléaire de 1986, se reproduisant mieux et devenant l’espèce dominante.

Différence de couleur de la grenouille orientale de San Antonio (Hyla orientalis). A gauche, un spécimen de Tchernobyl, capturé à l’intérieur de la zone fortement contaminée ; à droite, un spécimen capturé hors zone d’exclusion / Crédit : Germán Orizaola, Pablo Burraco

Les grenouilles qui vivent à l’intérieur de la zone d’exclusion de Tchernobyl sont beaucoup plus sombres que celles trouvées en dehors des territoires les plus contaminés par la radioactivité. Certains, en particulier, sont d’un noir absolu. Cette coloration n’est cependant pas directement liée aux radiations que subissent aujourd’hui les grenouilles mais serait due au rôle protecteur exercé par la mélanine, un pigment responsable de la couleur sombre de nombreuses espèces, qui aurait provoqué des dommages cellulaires dus aux radiations dégagées. dans la cellule moins probable accident de 1986, augmentant les chances de survie des spécimens avec des niveaux plus élevés de ce pigment.

C’est ce que suggèrent les résultats d’une étude menée par l’Espagnol Pablo Burraco, chercheur postdoctoral de la Station Biologique de Doñana (CSIC), à Séville, et par le professeur Germán Orizaola du Département de Biologie des Organismes et Systèmes de l’Université d’Oviedo. , qui a examiné en détail la coloration d’une espèce particulière de grenouille, la rainette de l’est de Saint-Antoine (Hyla orientalis), qui se trouve dans plusieurs régions du nord de l’Ukraine.

« Entre 2017 et 2019, nous avons analysé la coloration de plus de 200 rainettes orientales mâles capturées dans 12 étangs de reproduction différents – les érudits ont expliqué sur La conversation -. Ces sites étaient répartis sur un large gradient de contamination radioactive, englobant certaines des zones les plus radioactives de la planète, mais également quatre sites en dehors de la zone d’exclusion de Tchernobyl et avec des niveaux de rayonnement de fond utilisés comme contrôles.« .

Leurs travaux, publiés dans la revue scientifique Applications évolutives, a révélé que la couleur plus foncée des rainettes de Tchernobyl pourrait être liée à un processus évoluant rapidement en réponse aux radiations. « Dans ce scénario – ont précisé les érudits – les grenouilles de coloration plus foncée au moment de l’accident, qui représentent normalement une minorité dans leurs populations, auraient été favorisées par l’action protectrice de la mélanine« .

En d’autres termes, des grenouilles plus foncées, donc avec plus de mélanine, auraient mieux survécu aux radiations et se seraient reproduites avec plus de succès.

« Ce que l’on sait moins sur la mélanine, c’est que cette classe de pigments peut également réduire les effets négatifs du rayonnement ultraviolet. Et son rôle protecteur peut aussi s’étendre aux rayonnements ionisants, comme cela a été montré avec les champignons. La mélanine absorbe et dissipe une partie de l’énergie du rayonnement. De plus, il peut éliminer et neutraliser les molécules ionisées à l’intérieur de la cellule, telles que les espèces réactives de l’oxygène. Ces actions réduisent la probabilité que les personnes exposées aux rayonnements subissent des dommages cellulaires et augmentent leurs chances de survie« .

Depuis l’accident de Tchernobyl en 1986, ont souligné les spécialistes, plus de dix générations de grenouilles sont nées et « un processus de sélection naturelle classique, bien que très rapide, pourrait expliquer pourquoi ces grenouilles plus foncées sont désormais le type dominant dans la zone d’exclusion« .

L’étude des grenouilles noires de Tchernobyl est une première étape pour mieux comprendre le rôle protecteur de la mélanine dans les environnements touchés par la contamination radioactive. De plus, il ouvre la porte à des applications prometteuses dans divers domaines tels que la gestion des déchets nucléaires et l’exploration spatiale.