Nvidia cessera toutes ses activités en Russie et relocalisera ses employés

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nvidia a rejoint la multitude d’entreprises occidentales qui cessent toutes leurs activités en Russie. Le géant de la technologie a arrêté ses expéditions vers le pays peu après l’invasion de l’Ukraine il y a huit mois, mais la petite présence russe qui restait est en train d’être supprimée.

Nvidia a déclaré dans un communiqué qu’elle avait continué à maintenir son bureau en Russie après avoir suspendu les expéditions pour soutenir les employés et leurs familles, mais les développements récents signifient qu’elle ne peut plus fonctionner efficacement dans le pays. « Tous les employés auront la possibilité de continuer à travailler dans d’autres pays », a déclaré la société.

Ces développements récents cités par Nvidia font sans aucun doute référence à la récente escalade de la guerre russo-ukrainienne. L’invasion ne se déroulant pas comme prévu par Poutine, le président russe a appelé au premier projet du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, une décision qui s’est avérée plus impopulaire que le conflit lui-même.

Environ 300 personnes travaillaient au bureau russe de Nvidia avant l’invasion de l’Ukraine en février. Ce nombre a diminué au cours des huit mois qui ont suivi, mais l’équipe verte a déclaré qu’elle comptait toujours environ 240 employés en Russie. Le 30 septembre, il a annoncé au personnel que le bureau fermerait en raison de « l’incapacité à assurer un travail efficace de ses employés ».

Bien que cela n’ait pas été officiellement annoncé, une source a déclaré à RT (via Forbes) que Nvidia emmène désormais activement sur des avions charters ceux qui acceptent de déménager dans des bureaux dans d’autres pays.

En plus d’arrêter les expéditions vers la Russie, les responsables américains ont demandé le mois dernier à Nvidia (et AMD) de cesser de vendre leurs GPU hautes performances axés sur l’IA dans le pays sans licence.

Nvidia n’est pas la seule entreprise à avoir rompu tous les liens avec la Russie. IBM a commencé à licencier son personnel restant dans le pays en juin. Elle payait ses employés basés en Russie depuis la suspension de ses activités commerciales, mais le durcissement des sanctions contre les banques russes rendait plus difficile le maintien des travailleurs sur la liste de paie. Un jour plus tard, Microsoft a licencié plus de 400 employés de ses activités en Russie, blâmant les conditions économiques.

Alors qu’Apple a retiré toutes les ventes de produits en Russie, son App Store est toujours accessible. Cupertino a récemment retiré le rival Facebook du pays, VKontakte, du magasin à l’échelle mondiale, ce qui a conduit la Russie à exiger une explication.