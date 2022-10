Le Parlement européen choisit le chargeur universel, dès 2024 tous les smartphones auront une prise USB-C

La règle se faisait attendre depuis longtemps : un premier accord avait été trouvé en juin dernier. Avec cette décision, il sera possible d’économiser jusqu’à 13 000 tonnes de déchets électroniques chaque année.

602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions. Le Parlement européen a voté en faveur d’une loi proposant un chargeur commun pour les petits appareils électroniques, tels que les smartphones et les tablettes. La norme votée par les députés définit également le calendrier de la transition : à partir de l’automne 2024, la prise USB de type C sera la nouvelle norme pour tous les petits appareils électroniques, tandis qu’à partir de 2026, elle deviendra la prise standard également pour les ordinateurs portables.

Pour la plupart des entreprises d’électronique, ces règles ne sont pas un obstacle majeur. Les problèmes concerneront principalement Apple. En fait, l’entreprise est restée l’une des rares à ne pas utiliser le port USB Type-C pour ses appareils, continuant à préférer la prise Lightning. Cupertino a entamé ces dernières années une transition qui a pour l’instant apporté les premiers résultats sur les ordinateurs portables : les derniers MacBook peuvent être rechargés avec une prise USB de type C.

Des économies sur les déchets électroniques

L’approbation de la loi était une nouvelle très attendue. En juin 2022, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen a annoncé qu’un accord avait été trouvé pour adopter le type C comme nouvelle norme européenne. Puis le rapporteur de la loi, Alex Agius Saliba, a expliqué que ce choix permettrait d’économiser des tonnes de déchets électroniques.

« Un demi-milliard de chargeurs d’appareils portables sont expédiés en Europe chaque année. Ces objets génèrent 11 000 à 13 000 tonnes de déchets électroniques. Un chargeur unique pour smartphones et autres appareils électroniques de petite et moyenne taille profiterait à tout le monde ». Bien que l’impact soit important, il ne représente qu’un faible pourcentage du total des déchets électroniques produits dans l’Union européenne. En 2019, il était de 4,5 millions de tonnes.