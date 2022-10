Les dimensions du plus gros astéroïde ayant percuté la Terre révélées : il était gigantesque

Grâce à un modèle physique et aux caractéristiques du cratère de Vredefort, le diamètre de la plus grosse « pierre de l’espace » ayant frappé la Terre a été calculé.

Il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé, un gigantesque astéroïde de 10 kilomètres de diamètre appelé Chicxulub s’est écrasé sur l’actuelle péninsule du Yucatan au Mexique, entraînant l’extinction de dinosaures non aviaires et de nombreux autres groupes d’animaux et de plantes. Pas moins de 75% des espèces vivantes sur Terre ont été anéanties à la fin du Mésozoïque. Chicxulub était l’un des plus gros astéroïdes à avoir frappé notre planète, mais pas le plus gros de tous les temps. Jusqu’à présent, en fait, on croyait que ce record appartenait à la « pierre de l’espace » qui a généré il y a 2 milliards d’années l’immense cratère de Vredefort en Afrique du Sud, dont le diamètre est estimé à 250 – 280 kilomètres. Les scientifiques ont calculé que le cratère avait été causé par un astéroïde d’un diamètre d’environ 15 kilomètres, qui s’est écrasé sur la surface de la Terre à une vitesse de 15 kilomètres par seconde. Selon une nouvelle étude, cependant, le corps céleste était beaucoup plus grand – jusqu’à 25 kilomètres. Pour se rendre compte, c’est la distance qui sépare le centre de Nice de la côte sur la côte tyrrhénienne.

Le cratère de Vredefort

Les nouvelles mesures de l’astéroïde Vredefort ont été déterminées par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Département de physique et d’astronomie de l’Université de Rochester (État de New York), qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences de la Terre et de l’environnement. et le Musée d’histoire naturelle – Institut Leibniz pour les sciences de l’évolution et de la biodiversité à Berlin (Allemagne). Les scientifiques, dirigés par la professeure Natalie H. Allen, sont parvenus à leurs conclusions grâce à un modèle mathématique appelé « Simplified Arbitrary Lagrangian Eulerian (iSALE) », utilisé pour déterminer la physique de l’impact. Les calculs ont montré qu’un astéroïde de 15 kilomètres à une vitesse de 15 kilomètres par seconde générerait un cratère de 172 kilomètres, beaucoup plus petit que celui trouvé dans la province du Nord-Ouest de l’Afrique du Sud. Sur la base des nouvelles simulations, le professeur Allen et ses collègues ont déterminé que l’énorme roche spatiale mesurait 25 kilomètres de diamètre et se déplaçait à 15 kilomètres par seconde, ou avait 20 kilomètres de diamètre et se déplaçait à 25 kilomètres par seconde.

Les scientifiques se sont également basés sur la comparaison des conséquences que Chicxulub a eues face au Mexique. Les configurations vitesse/taille détectées par l’analyse, en effet, « peuvent reproduire les caractéristiques métamorphiques de choc présentes dans la structure d’impact d’aujourd’hui, y compris les distributions de brèche, les cônes écrasés, les caractéristiques de déformation plane dans le quartz et le zircon et la fusion », expliquent les scientifiques dans le résumé de l’étude. Une partie du matériau éjecté après l’impact, qui s’est produit au Paléoprotérozoïque, a été retrouvé en Carélie, en Russie, qui se trouvait à l’époque entre 2 000 et 2 500 kilomètres du site de l’accident.

L’énorme quantité de poussière et de débris soulevée après l’impact a obscurci le Soleil pendant une très longue période – peut-être des décennies – entraînant un refroidissement important de la Terre. Heureusement, à l’époque notre planète n’était peuplée que d’organismes unicellulaires qui survivaient au cœur des océans et, au fil du temps, évoluaient en créatures de plus en plus complexes. Connaître les conséquences de ces impacts colossaux peut nous aider à comprendre ce qui se passerait aujourd’hui si la Terre était touchée. Pour éviter de telles catastrophes, la NASA vient de conclure la première mission de défense planétaire de l’histoire, en faisant s’écraser une sonde – appelée DART – sur un petit astéroïde inoffensif, pour comprendre s’il est possible de détourner la trajectoire d’un objet dangereux. Les détails de la recherche « A Revision of the Formation Conditions of the Vredefort Crater » ont été publiés dans la revue scientifique JGR Planets.