Google Translate a été fermé en Chine en raison d’une faible utilisation présumée

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’un des rares services Google encore disponibles en Chine continentale, Google Translate, a été interrompu dans le pays asiatique, prétendument parce que presque personne ne l’utilisait. Le site Web dédié au pays pour Google Translate redirige désormais les visiteurs vers la version de Hong Kong, qui n’est pas accessible depuis la Chine continentale.

« Nous arrêtons Google Translate en Chine continentale en raison d’une faible utilisation », a déclaré Google dans un communiqué. Mais selon la plateforme d’analyse Web Similarweb (via le South China Morning Post), le site Web chinois Google Translate a enregistré 53,5 millions de visites d’utilisateurs de bureau et mobiles combinés en août.

Google a entretenu une relation complexe avec la Chine au fil des ans. Une cyberattaque massive combinée à la copieuse censure gouvernementale à laquelle les internautes doivent faire face a incité la firme américaine à retirer son moteur de recherche de Chine en 2010, quatre ans seulement après son entrée officielle sur le marché. Cette décision est intervenue peu de temps après que Google a cessé de censurer ses services dans le pays, défiant le gouvernement.

Google Translate a été réintroduit en Chine continentale en 2017 suite à des spéculations selon lesquelles il était sur le point de faire un retour. Mais il rejoint désormais Gmail, Chrome et Search sur la liste des produits Google indisponibles dans le pays, à la grande déception des utilisateurs mais faisant sans aucun doute sourire les sociétés VPN.

Malgré l’animosité apparente, il y a eu des rapports en 2018 selon lesquels Google avait construit une version fortement censurée de son moteur de recherche, nom de code Dragonfly, pour le marché chinois qui liait les requêtes aux numéros de téléphone. On disait également qu’il bloquait certains sujets interdits, notamment la religion, les droits de l’homme et les manifestations pacifiques. La nouvelle a suscité de nombreuses réactions de la part des employés de Google, des politiciens américains et des militants des droits de l’homme, contribuant à l’arrêt du projet quelques mois plus tard, garantissant qu’il ne verrait jamais le jour.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis ont récemment augmenté. L’adoption de la loi sur les puces a suscité des cris de discrimination de la part des politiciens chinois, et les responsables américains ordonnant à Nvidia et AMD de cesser de vendre leurs GPU hautes performances axés sur l’IA au pays ont provoqué beaucoup de colère. Les États-Unis ont également frappé la Chine avec des interdictions et des sections d’exportation, entravant les plans de développement de son marché intérieur des semi-conducteurs, et nous avons récemment entendu parler d’une campagne infructueuse basée en Chine qui a tenté d’influencer les intermédiaires américains. Mais rien de tout cela n’a dissuadé Microsoft d’accroître sa présence dans le pays.