Ce petit mouvement à votre bureau booste votre métabolisme et brûle les graisses

Cela a été découvert par une équipe de chercheurs américains qui ont étudié les effets dérivant de l’activation du soléaire, un muscle du mollet.

Rester assis à un bureau pendant des heures a un impact dévastateur sur notre santé, nous exposant à une variété de problèmes, tels qu’un risque accru de développer une maladie cardiaque, le diabète et la démence. Mais un petit mouvement des jambes pourrait atténuer certains des effets négatifs de rester immobile pendant longtemps, en gardant notre métabolisme musculaire actif. Cela a été découvert par une équipe de recherche dirigée par le professeur Marc Hamilton, professeur de santé et de performance humaine à l’Université de Houston, au Texas, qui a identifié un exercice simple qui peut être d’une grande aide pour ceux qui ont un mode de vie sédentaire à partir du étude d’un muscle du mollet, appelé soléaire.

Les effets de l’activation du soléaire

Ce muscle, situé sous les deux muscles jumeaux du gastrocnémien, ne représente que 1% de notre poids corporel mais « il peut faire de grandes choses en améliorant la santé métabolique du reste du corpsHamilton a déclaré dans une recherche publiée dans la revue iSciencea montré comment son activation correcte est capable de soutenir « un métabolisme oxydatif élevé, régulant la glycémie plus efficacement que toute autre méthode actuellement annoncée comme une solution au problème, y compris l’exercice, la perte de poids et le jeûne intermittent« .

Le métabolisme oxydatif, a expliqué Hamilton, est le processus par lequel l’oxygène est utilisé pour brûler des métabolites tels que le glucose sanguin ou les graisses, mais cela dépend, en partie, des besoins énergétiques immédiats du muscle lorsqu’il fonctionne. « Nous n’aurions jamais imaginé que le soléaire avait ce genre de capacité. Il a toujours été là, mais jusqu’à présent, personne n’avait jamais étudié comment l’utiliser pour optimiser notre santé. Lorsqu’il est activé correctement, il peut augmenter le métabolisme oxydatif local à des niveaux élevés pendant des heures, pas seulement des minutes, et il le fait en utilisant un mélange de carburant différent.« .

Illustration 3D des muscles des membres inférieurs, soléaire en rouge / Université de Houston

Hamilton a découvert qu’au lieu de décomposer le glycogène (qui est normalement le type de glucide qui alimente l’exercice musculaire), l’activation du soléaire brûle les graisses et d’autres types de glucides. « La dépendance du soléaire au glycogène, inférieure à la normale, l’aide à travailler des heures sans effort et sans fatigue lors de ce type d’activité musculaire, car il existe une limite précise à l’endurance musculaire provoquée par l’épuisement du glycogène – a précisé l’expert -. À notre connaissance, il s’agit du premier effort concerté pour développer un type spécialisé d’activité contractile axé sur l’optimisation des processus métaboliques humains.« .

Pompe soléaire, la flexion du soléaire en position assise

Le mouvement conçu par Hamilton et ses collègues consiste en ce qu’on appelle la flexion du soléaire (pompe soléaire) en position assise, ce qui active le muscle soléaire différemment que lorsque nous sommes debout ou que nous marchons. In pratica, mentre si è seduti con i piedi appoggiati a terra ei muscoli rilassati, si alza il tallone mentre la parte anteriore del piede rimane ferma: quando il tallone raggiunge il massimo del suo raggio di movimento, il piede viene rilasciato passivamente per tornare in bas. « Vu de l’extérieur, la pompe soléaire peut sembler être un simple mouvement, mais parfois ce que nous voyons à l’œil nu n’est pas tout. Il s’agit d’un mouvement très spécifique, que nous avons optimisé à ce stade grâce à l’utilisation d’une technologie portable pour un maximum de bienfaits pour la santé.« .

Lorsqu’elle a été testée sur 25 volontaires, dont le mode de vie variait de sédentaire à actif, la pompe soléaire assise a révélé que le mouvement entraînait une amélioration de 52 % de la stabilisation des fluctuations de la glycémie et réduisait les besoins en insuline de 60 % lorsque les participants à l’étude recevaient des boissons au glucose. Le même mouvement semble également vous permettre de brûler les graisses dans le sang, en particulier les lipoprotéines de très basse densité (VLDL) qui contribuent à l’hypercholestérolémie, augmentant le métabolisme du muscle soléaire de manière à le maintenir actif pendant des heures.

Pour l’avenir, les chercheurs travaillent sur de nouvelles publications, en se concentrant sur la façon d’effectuer correctement ce mouvement sans l’équipement de laboratoire utilisé dans cette étude. En plus de cela, les chercheurs ont voulu souligner comment la pratique de la pompe soléaire ce n’est pas une nouvelle astuce fitness mais un puissant mouvement physiologique capable d’exploiter les caractéristiques uniques du muscle soléaire.