Apple Music franchit le cap des 100 millions de chansons ; plus de 3 fois la croissance depuis le lancement initial

Apple a publié ce matin un nouveau communiqué de presse vantant une étape importante pour Apple Music. La société affirme qu’Apple Music propose désormais une vaste bibliothèque de plus de 100 millions de chansons. Avec cela, cependant, Apple dit que l’accent mis sur la curation humaine n’a jamais été aussi fort…

C’est une étape bizarre à célébrer, mais la perspective est intéressante comme le souligne Apple :

Dans les années 1960, seuls 5 000 nouveaux albums sortaient chaque année. Aujourd’hui, partout dans le monde, dans 167 pays et régions sur Apple Music, n’importe quel artiste de n’importe quelle description peut écrire et enregistrer une chanson et la diffuser dans le monde entier. Chaque jour, plus de 20 000 chanteurs et auteurs-compositeurs livrent de nouvelles chansons à Apple Music – des chansons qui rendent notre catalogue encore meilleur qu’il ne l’était le jour d’avant. Cent millions de chansons sont la preuve d’un espace plus démocratique, où n’importe qui, même un nouvel artiste faisant de la musique depuis sa chambre, peut avoir le prochain grand succès.