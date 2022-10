Galaxy Watch : comment transférer des données d’une ancienne vers une nouvelle smartwatch

Depuis la Galaxy Watch4, Samsung utilise le système d’exploitation WearOS de Google pour ses smartwatches actuelles et non plus Tizen. Le transfert de données des nouvelles montres est pratique, vous pouvez donc passer de la Galaxy Watch4 à la Watch5 en quelques minutes. Mais il y a quelques choses que vous devez garder à l’esprit pour éviter les problèmes.

Attention : Les instructions présentées ici ne fonctionnent que pour les montres Galaxy avec Wear OS, c’est-à-dire Galaxy Watch4 ou plus récent. Le transfert de données ne fonctionne pas pour les anciennes montres Galaxy avec Tizen.

Avant le transfert de données : mettre à jour l’ancienne et la nouvelle Galaxy Watch

Il est non seulement recommandé, mais aussi urgent que l’ancienne Smartwatch et la nouvelle Galaxy Watch soient à jour. Le transfert de données vers la Watch5 n’est possible qu’avec la mise à jour de la Galaxy Watch4 vers WearOS 3.5 (OneUI 4.5). Ailleurs, nous vous expliquerons comment mettre à jour votre Samsung Galaxy Watch.

Et puis il y a l’application Samsung Wearable pour votre smartphone. Cela devrait être au moins la version 2.2.50.22072061.

Voici comment cela fonctionne : Vérifiez sur votre smartphone dans l’application Samsung Wearable sous « À propos de Galaxy Wearable » (ou alternativement dans le Galaxy Store) si une mise à jour est disponible et installez-la.

Vérifiez que vous disposez de la dernière version de Samsung Wearable et de ses composants pour votre Galaxy Watch. (Capture d’écran)

Une fois cela fait, la transition réelle de l’ancienne Galaxy Watch vers la nouvelle commence. Dans mon cas, j’ai transféré toutes les données de la Watch4 vers la Watch5.

De la Galaxy Watch4 à la Watch5 avec Smart Switch

Les smartphones Samsung ont une application appelée Smart Switch qui permet de passer facilement d’un ancien téléphone à un nouveau. Smart Switch fonctionne également pour votre Galaxy Watch, mais vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité que via l’application Samsung Wearable sur votre smartphone. Cela semble irritant, mais c’est comme ça.

Ce qui est finalement crucial : le transfert de données entre l’ancienne et la nouvelle Galaxy Watch n’est possible que via Samsung Wearable sur votre smartphone. Et ça va comme ça:

Démarrez Samsung Wearable sur le smartphone et sélectionnez l’ancienne (!) smartwatch (trois lignes en haut à gauche -> horloge). Appuyez sur « Paramètres de la montre » -> « Comptes et sauvegarde » et faites défiler jusqu’à « Smart Switch ». Sélectionnez « Sauvegarder les données » et choisissez les données que vous souhaitez transférer vers la nouvelle montre.

Dans l’application Samsung Wearable, sous Smart Switch, sélectionnez Sauvegarde. (Capture d’écran)

Si nécessaire, donnez votre accord pour que les données puissent être sauvegardées. (Capture d’écran)

Choisissez ce que vous voulez sauvegarder. (Capture d’écran)

La création de la sauvegarde prend quelques minutes. Samsung Wearable stocke les données directement sur votre smartphone. (Capture d’écran)

Une fois l’ancienne montre sauvegardée, continuez avec la nouvelle Galaxy Watch :

Sélectionnez la nouvelle smartwatch dans Samsung Wearable sur votre smartphone (trois lignes en haut à gauche -> horloge). Appuyez sur « Paramètres de la montre » -> « Comptes et sauvegarde » et faites défiler jusqu’à « Smart Switch ». Sélectionnez « Restaurer les données » et attendez environ une minute. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer et appuyez sur « Restaurer » en bas.

Une fois terminé, vous avez transféré tous les paramètres de la Watch4 vers la Watch5. Cela inclut également les applications existantes, les cadrans d’horloge ou la musique.

Remarque : vous devrez peut-être réactiver certaines options et applications individuelles telles que Samsung Pay sur la nouvelle montre.

Différence entre Smart Switch et Samsung Cloud

En plus de Smart Switch, l’élément de menu « Comptes et sécurité » offre également la possibilité de transférer des données d’une montre à l’autre via Samsung Cloud. C’est déroutant et ce n’est pas la meilleure décision de Samsung. Aussi parce que la sauvegarde et la restauration via Samsung Cloud ne font pas tout. Les applications, par exemple, pas du tout.

Très déroutant : Samsung Cloud permet aussi de sauvegarder des données. (Capture d’écran)

Si vous n’êtes intéressé que par un transfert entre deux modèles de montres, vous devriez privilégier la Smart Switch. Ici, vous obtenez la méthode de transfert la plus simple. Samsung Cloud est plus une sauvegarde d’urgence des paramètres importants, de la disposition des tuiles et des cadrans d’horloge. En cas de doute, vous pouvez également accéder au Samsung Cloud depuis un autre smartphone.

Vous pouvez enregistrer plusieurs sauvegardes, mais comme vous pouvez le voir, les sauvegardes sont très petites et ne contiennent que quelques informations de base. (Capture d’écran)

Samsung Cloud est principalement utilisé pour restaurer rapidement les paramètres après la réinitialisation d’usine de votre montre. Il ne convient pas au transfert de données entre deux horloges.

Info : Smart Switch de Samsung Wearable enregistre les sauvegardes localement sur le smartphone et les transfère sur la smartwatch correspondante si vous le souhaitez. Une sauvegarde moyenne peut occuper environ 1 Go.

Puis-je passer à la Galaxy Watch5 à partir d’une ancienne Galaxy Watch ?

Si vous souhaitez passer d’une ancienne Galaxy Watch avec le système d’exploitation Tizen à une plus récente (de la Galaxy Watch4), cela ne fonctionne malheureusement pas. Les logiciels des montres sont probablement trop différents les uns des autres pour que Samsung rende possible un transfert. Les informations de base ou les cadrans ne peuvent pas non plus être transférés. Cela n’était et n’est toujours possible qu’entre les montres basées sur Tizen via Samsung Cloud (sous Comptes et sauvegarde -> Samsung Cloud).

Passer d’une Galaxy Watch3 à Watch5 ne fonctionne pas avec Smart Switch. (Photo : Samsung)

Si vous passez d’une Galaxy Watch3 à une Galaxy Watch5, par exemple, vous devez annuler vos paramètres et reconfigurer la nouvelle Smartwatch. Mais soyons honnêtes : grâce à Samsung Wearable, cela se fait assez rapidement et facilement. Et la grande majorité des applications Tizen sont également disponibles pour WearOS, ou des alternatives équivalentes peuvent être trouvées.