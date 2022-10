Une équipe de recherche iranienne a déterminé que la consommation de céréales raffinées est liée à un risque accru de PCAD. Qu’est-ce que c’est et quels sont les risques pour la santé.

Les grains raffinés sont associés à un risque plus élevé de maladie coronarienne prématurée, tandis que les grains entiers ont un risque réduit de développer la maladie. Cela a été démontré par une équipe de recherche iranienne dirigée par des scientifiques du Centre de recherche cardiovasculaire d’Ispahan, qui a mené une étude spécifique pour évaluer les effets sur la santé des deux différents types de céréales. Depuis que les grains raffinés – tels que le riz blanc, la farine et le pain blanc, les craquelins et les flocons de petit-déjeuner non complets, etc. – ont totalement remplacé l’utilisation de produits complets dans certains modèles alimentaires, les scientifiques étudient leurs conséquences nutritionnelles et leurs risques pour la santé.

Par céréales raffinées, nous entendons les grains entiers soumis au processus de raffinage, par lequel ils sont privés d’un ou deux des trois principaux composants qui composent les grains : le son, c’est-à-dire la partie externe, riche en fibres, en antioxydants et en vitamine B ; l’endosperme, qui contient des glucides, des vitamines et représente la plus grande partie ; et le germe ou l’embryon ; qui contient des vitamines B, de la vitamine E, des antioxydants et d’autres micronutriments. On sait depuis longtemps que le processus de raffinage / transformation élimine une partie importante des protéines et autres nutriments des grains, à tel point que la procédure d ‘«enrichissement» des céréales raffinées, comme cela arrive souvent pour celles destinées au petit-déjeuner, doit être introduite . Le processus de raffinage réduit non seulement l’indice nutritionnel des céréales, mais peut également impliquer l’introduction de composés potentiellement malsains, tels que les sucres, les graisses, le sel, etc. Il n’est donc pas étonnant que les grains raffinés puissent être associés à une maladie coronarienne prématurée, selon la nouvelle étude.

La maladie coronarienne prématurée ou PCAD fait référence à « un rétrécissement athéroscléreux des artères coronaires chez les hommes de moins de 55 ans ou chez les femmes de moins de 65 ans », lit-on dans le communiqué de presse de l’université iranienne. La condition peut entraîner des douleurs thoraciques et même une crise cardiaque, en raison du rétrécissement des vaisseaux ou de la rupture de la plaque. « Les facteurs de risque de PCAD comprennent le tabagisme, l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle et le diabète », écrivent les scientifiques iraniens. Selon l’auteur principal de l’étude, le professeur Mohammad Amin Khajavi Gaskarei du Centre de recherche cardiovasculaire d’Ispahan et de l’Institut de recherche cardiovasculaire de l’Université des sciences médicales d’Ispahan, « un régime qui comprend la consommation d’une grande quantité de céréales malsaines et raffinées peut être considéré comme similaire à la consommation d’un régime alimentaire contenant beaucoup de sucres et d’huiles malsains ».

Les scientifiques sont arrivés à leurs conclusions après avoir impliqué plus de 2 000 patients PCAD subissant une coronarographie (femmes de moins de 70 ans et hommes de moins de 60 ans) dans une étude et comparé leur situation à celle de plus de 1 100 personnes ayant des coronaires sains. Tous les participants ont subi des questionnaires alimentaires, qui ont révélé – après ajustement des facteurs de confusion – une association claire entre la consommation de céréales raffinées et le risque accru de PCAD. « Alors que de plus en plus d’études montrent une augmentation de la consommation de céréales raffinées dans le monde, ainsi que l’impact sur la santé globale, il est important de trouver des moyens d’encourager et d’éduquer les gens sur les avantages de la consommation de céréales complètes », a déclaré le professeur Khajavi Gaskarei. Les détails de la recherche seront présentés à l’American College of Cardiology (ACC) Middle East 2022, qui se tiendra à Dubaï (Émirats arabes unis) du 7 au 9 octobre.