Le système d’arrosage intelligent Rachio abandonne la prise en charge de HomeKit en raison d’erreurs insolubles « Pas de réponse »

Rachio, fabricant d’un contrôleur d’arrosage intelligent populaire, a annoncé qu’il ne prendrait plus en charge HomeKit à l’avenir. Cette décision intervient après que l’entreprise a dû faire face à un certain nombre de défis avec son intégration HomeKit, provoquant des plaintes d’utilisateurs et une enquête de plusieurs mois.

Rachio a fait l’annonce la semaine dernière avec un message sur ses forums communautaires. La société avait enquêté sur des plaintes de longue date concernant le contrôleur Rachio Smart Sprinkler montrant l’erreur «pas de réponse» dans l’application Apple Home.

Selon le directeur de Rachio, Dane Berry, la société a déployé « des efforts considérables » pour trouver la cause profonde de l’erreur « Pas de réponse » ainsi que des solutions possibles. Malgré ces efforts, il n’a pas été en mesure de trouver la solution et « suspend ce travail indéfiniment ». Cela indique que HomeKit ne sera plus pris en charge ni maintenu pour le contrôleur d’arrosage intelligent Rachio :

Ce sera le dernier message HomeKit pendant un certain temps. Nous avons déployé des efforts considérables pour déterminer la cause profonde et les solutions possibles pour l’erreur « Pas de réponse » signalée par certains utilisateurs de Rachio lors de l’utilisation de HomeKit. Nous sommes désolés d’avoir des nouvelles décevantes. Nous suspendons ce travail indéfiniment. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Bien qu’il semble que nous nous soyons rapprochés de la détermination de la cause profonde, nos découvertes récentes ont conduit à plus d’inconnues que de réponses. Nous allons concentrer nos efforts sur l’amélioration de l’expérience de base de nos utilisateurs et sur le développement de nos offres de produits logiciels et matériels. Nous sommes ravis de ce que l’avenir nous réserve alors que nous élargissons notre gamme de produits et nos fonctionnalités au cours des prochains mois. Nous espérons que vous resterez pour cela.

Rachio dit qu’il remboursera tous les utilisateurs qui considèrent le manque de support de HomeKit comme un dealbreaker. Ils n’auront qu’à suivre les instructions ici et renvoyer leur contrôleur à Rachio, puis ils recevront un remboursement pour le montant payé à l’origine pour le produit.

