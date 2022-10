Sony mise tout sur le PS VR 2 : plus de 2 millions d’unités d’ici mars 2023

Le boom de la réalité virtuelle que beaucoup attendaient. C’est ainsi que Sony a défini la PlayStation VR 2 il y a quelques jours dans des déclarations controversées dans lesquelles il prévoyait déjà qu’il mettra tout en œuvre avec ses nouvelles lunettes. Mais au cas où il y aurait le moindre doute, Bloomberg rapporte que la société prévoit d’avoir deux millions de PS VR 2 disponibles sur le marché d’ici mars 2023, date à laquelle son lancement est prévu.

Le chiffre est particulièrement surprenant compte tenu des problèmes de production de la PlayStation 5, mais Bloomberg anticipe également que Sony espère avoir résolu cette crise d’ici là. L’entreprise prépare « un gros effort marketing » et espère franchir prochainement le goulot d’étranglement actuel. L’objectif? Avoir une console pour tout acheteur potentiel de PS VR 2.

Pour mettre les choses en contexte, le casque de réalité virtuelle le plus vendu à ce jour est le Meta’s Quest 2, qui a réussi à mettre 2,8 millions d’unités au cours de ses quatre premiers mois de mise en vente. Sony aspirerait donc à flirter avec des chiffres record, ce qui reviendrait à toucher du même coup la moitié des ventes totales du PlayStation VR originel (5 millions début 2020).

Bien que Meta et Sony ne partagent généralement pas régulièrement leurs chiffres, les fuites les plus récentes indiquent que le Quest 2 a atteint 17 millions d’unités vendues. Aujourd’hui ce chiffre est inatteignable pour la PS VR2 (il y a à peine 21 millions de PS5 de base), mais nous ne doutons pas que c’est le but et il faudra voir comment les choses se passent sur le long terme.

Pour atteindre la ferveur attendue, Sony ne rognera ni sur le matériel (les dernières fonctionnalités du PS VR 2 sont incroyables), ni sur le logiciel (la société prépare plus de 20 jeux de lancement). Il ne reste plus qu’à savoir ce qu’il adviendra du plus important : la question du prix.