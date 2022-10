Boire du café tous les jours prolonge votre vie, mais seulement si vous ne dépassez pas un certain nombre de tasses

La consommation de la boisson est associée à une durée de vie plus longue et à une incidence plus faible de maladies cardiaques dans les habitudes de consommation normales. Une consommation excessive peut augmenter le risque de développer une démence.

Boire deux à trois tasses de café par jour est associé à une durée de vie plus longue et à un risque moindre de maladies cardiovasculaires. C’est ce qu’indiquent les résultats d’une nouvelle étude qui vient d’être publiée surJournal européen de cardiologie préventivela revue de la Société européenne de cardiologie (ESC), dont les conclusions ont été anticipées par les chercheurs en avril dernier lors de la 71e session scientifique annuelle de l’American College of Cardiology (ACC).

Boire du café est associé à une vie plus longue

Par rapport aux études précédentes, l’analyse a fourni de nouvelles informations sur la corrélation entre la consommation de différents types de café (moulu, instantané et décaféiné) et la santé cardiaque. En particulier, en utilisant les données de la British BioBank, les chercheurs ont vérifié les associations entre la consommation de café (de pas de tasse à plus de cinq par jour pour chaque type) en relation avec les problèmes de rythme cardiaque (arythmies), les maladies cardiovasculaires et les décès dans environ 500 000 adultes en bonne santé âgés de 40 à 69 ans (âge moyen 58 ans, 55,3 % de femmes) Le suivi moyen était de 12,5 ans.

Bien que la recherche n’indique pas directement que la consommation de café prolonge la vie, les chercheurs ont observé que, par rapport aux non-buveurs de café, la consommation de deux à trois tasses par jour est associée à une plus grande longévité, avec un risque de décès réduit.11%, 14 % et 27 % respectivement pour les préparations instantanées, décaféinées et moulues.

La comparaison avec les non-buveurs de café a également montré que tous les types de boissons sont associés à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Cependant, même dans ce cas, la consommation de la boisson obtenue à partir de café moulu était corrélée à un bénéfice plus important, réduisant de 20 % la probabilité de problèmes cardiaques. Pour le café soluble et le café décaféiné, ces pourcentages s’élevaient plutôt à 9 % et 6 % respectivement.

Concernant les arythmies, la consommation de café instantané et moulu, mais pas celle de café décaféiné, est associée à un moindre risque de développer des troubles du rythme cardiaque, dont la fibrillation auriculaire. Par rapport aux non-buveurs, les risques les plus faibles ont été observés avec quatre à cinq tasses par jour pour le café moulu et deux à trois tasses par jour pour le café soluble, avec des risques réduits respectivement de 17 % et 12 %.

Six tasses ou plus par jour peuvent augmenter le risque de démence

Ces associations, sur lesquelles les chercheurs approfondiront leurs recherches, doivent en tout cas être mises en balance avec les résultats d’autres études qui, toujours en utilisant les données de la British Biobank, ont lié un risque accru de démence à la consommation de six tasses ou plus. de café par jour. . Cependant, les résultats de cette nouvelle étude observationnelle suggèrent que «une consommation légère à modérée de café moulu, instantané et décaféiné doit être considérée comme faisant partie d’un mode de vie sainDit l’auteur correspondant de l’étude, le professeur Peter Kistler du Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne, en Australie.

Chaque type de café, a ajouté Kister, a été associé à des réductions de l’incidence des problèmes cardiovasculaires et des décès dus aux maladies cardiovasculaires ou à toute autre cause, indiquant que « boire de petites quantités de café de tous types ne doit pas être découragé, mais cela peut être apprécié comme un comportement sain pour le cœur« .