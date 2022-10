Avatar: The Sense of Water, les premières estimations de la rentabilité le placent en dessous de son prédécesseur

Tout est prêt pour l’arrivée d’Avatar : le sens de l’eau. La première partie est déjà de retour dans les salles pour vous rafraîchir la mémoire et, accessoirement, ajouter des millions dans cette lutte éternelle pour la position du film le plus rentable de l’histoire. Des comparaisons directes seront bientôt faites sur ce qui a été collecté lors de la première, mais les estimations qui sont faites en ce moment ne vont pas dans le sens de cette deuxième partie.

Avatars de la vie sur Pandora

C’est quelque chose que vous entendez souvent lorsque vous parlez des suites d’Avatar : elles sont trop tard. Cette prétendue révolution que les responsables se sont vendue en 2009 avec la première partie, vous savez, le jamais vu auparavant, l’imposition de la 3D et autre battage médiatique, a été diluée comme un morceau de sucre tôt ou tard. Il a beaucoup plu depuis, et l’écho lointain des tambours de Pandore est presque inaudible aujourd’hui.

Bien sûr, James Cameron, l’architecte de l’invention, nous réchauffe les oreilles depuis un certain temps sur ce dont nous allons être témoins. Ami des mots superlatifs, cependant, ce qui est montré dans les bandes-annonces ne semble pas l’accompagner. C’est drôle comme la première partie résiste au nouvel épisode alors qu’il y a tant d’années entre les deux. Et c’est que la technologie actuelle devrait laisser dans les couches ce qui a été réalisé à l’époque, mais cela ne donne pas ce sentiment.

Ce qui est apprécié, c’est un sentiment de fatigue, qui se glisse dans les estimations de Variety pour la récolte nationale au box-office, estimée à 649 millions de dollars (rappelons que le budget est estimé à 250). Cela placerait Water Sense en dessous des 772 revenus d’origine. Il est également vrai que ce nouvel opus aura le support de la VOD et du streaming qui, en plein essor, ajouterait tranquillement 600 millions supplémentaires.

Pour l’instant, le public se rend au cinéma pour se remémorer ses premières vacances à Pandora, même si plus d’un a pensé que c’était la nouvelle station balnéaire et a été déçu, fou de rage. Et nous verrons à partir du 16 décembre si Avatar : le sens de l’eau est la révolution qu’il promet (encore). À ce stade, nous sommes convaincus que c’est tout simplement un grand film.

Source | Variety