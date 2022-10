Jouer avec l’Oculus Quest sur PC et sans câbles ? D-Link a la solution

Depuis l’arrivée de l’Oculus Quest en store, l’univers de la réalité virtuelle a évolué favorablement vers un produit de moins en moins de niche. Sa capacité à fonctionner sans l’aide d’un ordinateur vous permet de profiter d’une expérience virtuelle totalement sans câble, cependant, les meilleures applications et jeux dépendent toujours du potentiel d’un PC, et avec lui, du câble ennuyeux. Mais cela est sur le point de se terminer.

Oculus Quest connecté au PC sans fil

Meta (la société qui s’appelait auparavant Facebook et qui possède Oculus) a préparé un événement de réalité virtuelle pour le 11 octobre prochain, et il y aura de nombreuses nouvelles fonctionnalités de ses téléspectateurs, et parmi elles, l’étrange nouveau modèle est attendu de lunettes de réalité virtuelle . Mais parmi toutes les nouvelles, il semble que nous aurons également un accessoire pour l’Oculus Quest 2, puisque D-Link a divulgué son produit à l’avance.

Le produit en question s’appelle le VR Air Bridge DWA-F18, et c’est un adaptateur USB Wi-Fi 6 qui communique directement avec le casque pour apporter l’image et le son de votre PC aux lunettes. Cela vous permettra, par exemple, de jouer à des jeux comme Half-Life Alyx avec l’Oculus Quest, même s’il faut garder à l’esprit que la description officielle du produit ne parle que du Quest 2, et non du modèle original d’Oculus.

Les avantages de ce produit sont qu’il est extrêmement facile à installer, car nous n’avons besoin que d’un port USB 3.2 sur notre ordinateur et nous pourrons établir une connexion directe avec le spectateur sans complications. Jouer sans câbles et sans limites change complètement l’expérience de la réalité virtuelle, donc si jusqu’à présent vous utilisiez des câbles (cordon ombilical comme on l’appelle dans le monde VR), cet accessoire pourrait complètement changer vos jeux. Et il n’y a rien de pire que d’être immergé dans la réalité virtuelle et de sentir le toucher du câble sur votre dos. C’est comme lorsque Neo a été déconnecté de la matrice en retirant le câble de la nuque.

Quels sont les avantages d’utiliser l’Oculus sur un PC ?

Le catalogue de l’Oculus Store est impressionnant, et il regorge de jeux de réalité virtuelle extrêmement addictifs, mais le matériel du casque est toujours le même qu’un Smartphone, donc la qualité graphique des applications n’est pas comparable à celle d’une console de jeu de dernière génération. .

D’autre part, un PC est capable de déplacer du contenu dans un environnement virtuel avec de superbes graphismes, de sorte que de nombreux utilisateurs connectent le spectateur avec un câble USB-C pour profiter de nouvelles expériences. Le handicap est que cette connexion physique du câble casse l’expérience virtuelle, c’est pourquoi des accessoires comme celui-ci de D-Link sont si intéressants.

Combien ça coûte?

Pour le moment, il n’y a pas de détails sur son prix, nous ne savons donc pas exactement combien coûtera cet accessoire sans fil. Compte tenu du fait qu’il dispose d’une connectivité Wi-Fi 6 et qu’il s’agit d’un appareil USB 3.2 Gen1, le plus normal est que son prix se situe entre 80 et 100 euros, mais il faudra attendre son annonce officielle pour lever les doutes .