Un autre virus de singe de type Ebola pourrait faire le saut d’espèce et infecter les humains

L’avertissement provient d’une équipe de recherche américaine appelant à une surveillance accrue par la communauté sanitaire mondiale du virus de la fièvre hémorragique du singe (SHFV), un agent pathogène qui provoque une maladie de type Ebola chez certains primates non humains.

Une famille inquiétante de virus, appelée artérivirus et connu pour provoquer une maladie de type Ebola chez certains singes, il serait « prêt à déborder », ou à faire le saut d’espèce et infecter les humains. L’avertissement vient d’une équipe de recherche de l’Université du Colorado à Boulden, aux États-Unis, qui considère ces artérivirus, déjà endémiques des primates africains sauvages, comme une menace critique non seulement pour les macaques, mais aussi pour l’homme, bien qu’aujourd’hui aucune infection n’ait été signalée. chez l’homme et il reste incertain quel pourrait être l’impact de ces virus chez l’homme, dans l’hypothèse où le saut d’espèce se produit. Cependant, les chercheurs appellent à une plus grande surveillance de la part de la communauté mondiale de la santé, évoquant ce qui s’est déjà passé avec le VIH, qui est originaire de singes africains. « La communauté mondiale de la santé pourrait potentiellement éviter une autre pandémieDit l’équipe.

Comme indiqué dans une étude qui vient d’être publiée dans la revue scientifique Cellule, l’attention des chercheurs s’est portée sur l’un des membres de la famille des artivirus, le virus de la fièvre hémorragique du singe (SHFV) qui provoque une infection sévère avec une mortalité élevée chez les macaques. « Ce virus animal a découvert comment accéder aux cellules humaines, se multiplier et échapper à certains des mécanismes immunitaires importants que nous attendons pour nous protéger d’un virus animal – a expliqué Sara Sawyer, auteur principal de l’étude et professeur de biologie moléculaire, cellulaire et du développement à l’Université du Colorado -. C’est assez rare, mais il faut faire attention« .

Depuis près de 15 ans, Sawyer et ses collègues analysent des échantillons de tissus d’animaux sauvages du monde entier pour comprendre quels virus sont les plus sujets au saut d’espèce chez l’homme. Dans cette dernière étude, elle et le premier auteur Cody Warren, ancien boursier postdoctoral à l’Institut BioFrontiers de l’Université du Colorado, ont montré qu’un récepteur cellulaire, appelé CD163, joue un rôle clé dans la biologie des artérivirus, permettant à l’agent pathogène de pénétrer à l’intérieur des cellules et de se multiplier. . Grâce à une série d’expériences en laboratoire, les chercheurs ont également découvert que le virus de la fièvre hémorragique du singe est également remarquablement apte à reconnaître la version humaine de CD163, à pénétrer dans les cellules humaines et à se reproduire rapidement en plusieurs copies.

Semblables au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et à son précurseur, le virus de l’immunodéficience du singe (VIS), les artérivirus du singe semblent également attaquer les cellules immunitaires, désactivant les principaux mécanismes de défense de l’organisme. « Les similitudes entre cet artérivirus et les virus du singe à l’origine de l’épidémie de VIH sont profondes», a ajouté Warren, désormais professeur adjoint au College of Veterinary Medicine de l’Ohio State University, qui a néanmoins rassuré sur le risque d’une nouvelle pandémie («Ce n’est pas à venir, et les gens n’ont pas besoin de s’alarmer« ).

Cependant, les chercheurs appellent la communauté mondiale de la santé à donner la priorité à de nouvelles études sur les artérivirus du singe, à développer des tests pour les anticorps et à envisager sérieusement de surveiller les populations humaines vivant en contact étroit avec des animaux qui sont des hôtes naturels de cette famille de virus.