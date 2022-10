Windows 11 Build 22621.608 résout les bugs de la mise à jour 22H2

Il y a quelques jours, Microsoft a commencé à déployer la grande mise à jour de Windows 11 2022 dans plusieurs pays. La mise à jour majeure n’a pas encore atteint tous les utilisateurs. La mise à jour 22H2 comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications. Mais la mise à jour comporte également quelques bugs. Et donc pour résoudre ces bugs, Microsoft a publié la mise à jour de l’aperçu de Windows 11 Build 22621.608.

Comme nous l’avons mentionné dans notre article sur la mise à jour 2022, toutes ses fonctionnalités ne seront pas disponibles dans une seule mise à jour. Certaines des fonctionnalités restantes seront disponibles avec des mises à jour mineures et la prochaine mise à jour d’octobre. En ce qui concerne cette mise à jour, il s’agit de la première mise à jour après la mise à jour 22H2 et elle se concentre sur les corrections de bugs, mais apporte également quelques changements notables.

La nouvelle mise à jour de prévisualisation de Windows 11 est livrée avec un numéro de build 22621.608 et il est étiqueté comme KB5017389. Comme il s’agit d’une mise à jour d’aperçu incrémentielle, vous n’aurez peut-être pas besoin de données comme la mise à jour majeure 22H2. Ci-dessous, vous pouvez voir toutes les modifications apportées à la nouvelle version de Windows 11.

Résout les problèmes qui entraînent l’échec des mises à jour du Microsoft Store.

Met à jour la date de début de l’heure d’été au Chili. Elle débutera le 11 septembre 2022 au lieu du 4 septembre 2022.

Résout un problème qui affecte la police de trois caractères chinois. Lorsque vous mettez ces caractères en gras, la taille de la largeur est incorrecte.

Résout un problème qui force le rechargement des onglets du mode IE dans une session.

Résout un problème qui ouvre avec succès une fenêtre de navigateur en mode IE pour afficher un fichier PDF. Plus tard, la navigation vers un autre site en mode IE dans la même fenêtre échoue.

Ajoute du contenu Widgets plus dynamique à votre barre des tâches avec un badge de notification. Lorsque vous ouvrez le tableau Widgets, une bannière apparaît en haut du tableau. Il fournit plus d’informations sur ce qui a déclenché le badge de notification.

Résout un problème qui affecte les appels Dual SIM. Si vous ne sélectionnez pas de carte SIM sur votre téléphone et lancez un appel sur votre appareil, la fonctionnalité Double SIM ne fonctionne pas.

Résout un problème qui affecte certaines applications qui n’ont pas été signées par le Microsoft Store. Vous devez les réinstaller après avoir mis à niveau le système d’exploitation.

Ce sont les points forts de cette mise à jour. Mais il existe de nombreux autres bugs corrigés dans cette mise à jour que vous pouvez vérifier en vous rendant sur le Page Officielle.

Windows 11 build 22621.608 est une mise à jour d’aperçu et disponible pour les utilisateurs qui ont déjà mis à jour leur PC vers la version Windows 11 22H2. Comme il s’agit d’une mise à jour d’aperçu, vous la trouverez dans la mise à jour des options. Pour mettre à jour manuellement votre PC vers cette version, accédez à Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives. Sélectionnez la mise à jour et cliquez sur le bouton Télécharger et installer.

Vous aimerez peut-être aussi – Meilleurs thèmes Windows 11 pour PC

Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Vérifiez également :

Source