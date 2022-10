Comment réparer la manette Xbox qui n’arrête pas de s’éteindre [Easy Ways]

Aujourd’hui, nous allons examiner un certain nombre de méthodes de dépannage pour réparer le contrôleur Xbox qui s’éteint tout seul.

Jouer à des jeux vidéo avec une manette sur une console ou un PC est le meilleur moyen de profiter de vos jeux. Il existe un bon nombre de contrôleurs que vous pouvez acheter, qu’il s’agisse de contrôleurs propriétaires ou de contrôleurs tiers sous licence officielle. Les contrôleurs de Xbox sont l’un des plus populaires utilisés par les joueurs sur PC. Les manettes sans fil de Xbox fonctionnent parfaitement avec un PC Windows.

Bien que tout ce qui concerne la possession d’une manette filaire ou sans fil soit excellent, il peut y avoir un problème particulièrement ennuyeux. Ce problème survient lorsque votre manette Xbox continue de s’éteindre, en particulier en milieu de partie. Il existe un bon nombre de méthodes de dépannage que vous pouvez suivre avant d’acheter un contrôleur de remplacement.

Résoudre le problème de déconnexion de la manette Xbox

Avant d’aller de l’avant pour vider le contrôleur pour un plus récent, voici quelques méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour voir si l’un des moyens aiderait à réparer votre contrôleur glitch.

Redémarrez votre contrôleur

L’une des astuces les plus anciennes pour presque tous les problèmes liés aux appareils consiste à effectuer un cycle d’alimentation. Si vous ne savez pas ce que cela indique, tout ce que vous avez à faire est d’allumer puis d’éteindre le contrôleur Xbox plusieurs fois. Ce cycle de mise sous tension et hors tension du contrôleur peut aider à résoudre le problème.

Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton Xbox et de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Attendez quelques secondes de plus, puis appuyez à nouveau sur le bouton Xbox pour l’allumer. Répétez cette opération deux à trois fois et vérifiez si le contrôleur s’éteint. Si le contrôleur s’éteint toujours, vous pouvez suivre la méthode de dépannage suivante.

Remplacer les piles de la manette Xbox

Comme vous le savez, la manette Xbox utilise deux piles AA, il est donc possible que les piles soient faibles ou presque vides. Vous pouvez simplement les remplacer par des piles neuves. De plus, il est conseillé d’utiliser des piles de marques populaires pour éviter toute fuite accidentelle de piles qui pourrait éventuellement endommager votre manette. Même si le fait de brancher de nouvelles piles n’a pas résolu le problème avec votre manette Xbox qui s’éteint sans cesse, vous voudrez peut-être suivre la méthode suivante.

Désactiver la mise en veille automatique du contrôleur

De nombreux appareils peuvent se mettre en mode basse consommation lorsqu’ils ne sont pas utilisés. La même chose peut être dite à propos du contrôleur Xbox. Le contrôleur passe peut-être en mode veille automatique qui a peut-être été activé par quelqu’un. Il existe un moyen de désactiver le mode veille automatique.

Allumez la manette Xbox en appuyant sur le bouton Xbox. Une fois la manette sous tension, appuyez et maintenez le bouton Xbox ainsi que le bouton de menu pendant trois secondes. Maintenant, testez et voyez si le contrôleur s’éteint. Si ce n’est pas le cas, cela indique que le contrôleur a son mode veille automatique activé. Vous pouvez également activer le mode veille automatique en appuyant sur les mêmes boutons pendant trois secondes.

Vérifier les mises à jour du logiciel du contrôleur

Il est également possible qu’un bug provoque l’arrêt permanent du contrôleur. Dans ce cas, il est recommandé de rechercher et d’installer les dernières mises à jour de votre contrôleur. Vous pouvez utiliser votre Xbox ou votre PC Windows pour mettre à jour le logiciel de votre manette Xbox.

Mettre à jour la manette Xbox via Xbox

Appuyez sur le bouton Xbox de votre manette pour ouvrir le menu sur votre Xbox. Maintenant, accédez à Profil et Système, suivi de Paramètres. Sélectionnez Appareils et connexions et enfin Accessoires. Choisissez le contrôleur que vous souhaitez mettre à jour. La Xbox commencera à vérifier les mises à jour du micrologiciel, S’il y a des mises à jour, la mise à jour sera téléchargée et installée sur votre manette Xbox. La mise à jour prendra 4 à 5 minutes pour terminer la mise à jour. Une fois la mise à jour installée, vérifiez si vous rencontrez le même problème.

Mettre à jour la manette Xbox via PC

Télécharger le Accessoires Xbox app du Microsoft Store sur votre PC Windows. Maintenant, connectez votre contrôleur à votre PC via le câble USB. L’application Xbox Accessories va maintenant détecter votre manette Xbox. Il va maintenant vérifier si des mises à jour sont disponibles, puis les installer sur votre contrôleur. Une fois la mise à jour installée, vérifiez et vérifiez si la mise à jour a résolu le problème ou non.

Sinon, très bien, mais si vous rencontrez le problème, vous voudrez peut-être suivre l’étape suivante.

Re-jumeler la manette Xbox

L’un des meilleurs moyens de résoudre ce problème consiste à dissocier la manette de votre Xbox, puis à la réassocier à nouveau. Voici les étapes pour dissocier et réparer votre manette Xbox.

Allumez votre manette Xbox et localisez le bouton de synchronisation en haut de la manette. Maintenant, appuyez sur le bouton de synchronisation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Le bouton Xbox de votre manette devrait maintenant clignoter. Cela indique que votre manette a été dissociée ou non synchronisée avec votre Xbox. Pour synchroniser ou coupler à nouveau la manette, appuyez sur le bouton de synchronisation de votre console Xbox ainsi que sur votre manette Xbox. Le bouton Xbox de la manette commencera à clignoter, indiquant qu’elle recherche la console. Lorsque le contrôleur trouve heh console, le voyant du bouton Xbox reste allumé

Si vous utilisez le contrôleur avec votre PC, supprimez simplement l’appareil des listes jumelées sous le menu Bluetooth. Vous pouvez le coupler à nouveau en recherchant simplement le contrôleur via Bluetooth.

Connecter la manette à une autre console Xbox

Parfois, il est possible que le problème ne soit pas lié à votre manette, mais peut-être à votre console Xbox. Pour tester cela, connectez d’abord votre manette à une autre console Xbox et voyez si elle s’éteint. Si la manette ne s’éteint pas, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation d’usine de votre console Xbox. Si le contrôleur s’éteint, il est peut-être temps de vous procurer un contrôleur plus récent.

Réinitialisation d’usine de la console Xbox

Appuyez sur le bouton Xbox de votre manette. Accédez à Profil et Système, suivi de Paramètres-Système, et enfin, Informations sur la console. Sélectionnez l’option qui dit Réinitialiser la console. Vous devrez maintenant choisir entre Réinitialiser et Tout supprimer ou Réinitialiser et Conserver les jeux et les données. Choisissez l’option qui vous convient le mieux. La console Xbox va maintenant commencer à se réinitialiser. La réinitialisation prendra un certain temps en fonction de l’option que vous avez sélectionnée. Une fois le reste terminé, couplez et vérifiez si votre manette s’éteint ou si le problème a été résolu.

Connecter la batterie rechargeable Xbox

Si vous ne prévoyez pas encore d’acheter une nouvelle manette Xbox, vous pouvez acheter la batterie rechargeable Xbox sur le Microsoft Store. La batterie peut être connectée à votre manette et elle se chargera lorsque vous utiliserez la manette. Il a une autonomie de 30 heures par charge. Vous pouvez acheter la batterie auprès du Boutique Microsoft.

Eh bien, c’est la fin du guide sur la façon de réparer un contrôleur Xbox qui n’arrête pas de s’éteindre. pour quelque raison que ce soit, si votre manette n’a pas pu être réparée en suivant les méthodes de dépannage ci-dessus, vous pouvez également contacter le centre de service pour la réparer ou il est probablement temps de vous procurer une nouvelle manette Xbox. Si vous avez d’autres méthodes de dépannage qui auraient pu fonctionner pour vous, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

