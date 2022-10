Les fausses dents viennent de Chine et fonctionnent également comme prothèse auditive

Leur développement pourrait conduire à des alternatives plus discrètes aux aides auditives classiques et aux implants cochléaires.

Des implants dentaires qui, en plus de remplacer les dents manquantes, fonctionnent comme des prothèses auditives ? Cela peut sembler étrange mais dans un monde où tout semble désormais possible, les implants dentaires capables de transmettre le son de la dent à la mâchoire jusqu’à l’oreille sont déjà une réalité. Leur développement est dû à une équipe de recherche du département de prothèse de l’hôpital dentaire et de l’école de médecine dentaire de l’université de Tongji à Shanghai, en Chine, qui s’est basée sur des modèles précédents d’aides auditives basées sur des dents qui s’accrochaient aux molaires et envoyaient le son sans fil. à un émetteur placé derrière l’oreille, ils ont voulu franchir une nouvelle étape en intégrant la technologie qui conduit les vibrations à l’intérieur de la fausse dent et l’ancre directement à l’os de la mâchoire (ostéointégration).

De fausses dents qui agissent également comme une prothèse auditive

Pour tester la sensibilité de la conduction osseuse, les chercheurs ont appliqué des vibrations sonores à des implants dentaires, ainsi qu’aux dents naturelles et aux os mastoïdiens de 38 personnes malentendantes et d’un seul implant dentaire, afin de comparer différentes performances de transmission. À une large gamme de fréquences, les participants à l’étude percevaient efficacement les sons à travers les implants dentaires, mieux qu’à travers les dents naturelles et les os mastoïdiens, ont rapporté les chercheurs dans un article publié dans le Journal de l’Acoustical Society of America.

En particulier, il a été démontré que les implants dentaires antérieurs fonctionnent légèrement mieux que les implants placés à l’arrière de la mâchoire, probablement parce que, à l’avant de la bouche, la mâchoire est plus dure qu’à l’arrière, a spéculé l’équipe.

Au vu des résultats, les auteurs de l’étude estiment que par rapport aux prothèses auditives traditionnelles et aux implants cochléaires, les nouvelles prothèses auditives d’implants dentaires peuvent fournir « excellent camouflage, bon confort et meilleure qualité sonore« . Par conséquent, ils ont conclu que, à mesure que la technologie continue de s’améliorer, les aides auditives pour implants dentaires « ils seront bientôt largement utilisés, dans les contextes militaires, médicaux, de la vie quotidienne et autres« .