Octobre est le mois de l’anime : les 5 premières de la saison à ne pas manquer

Les fans d’anime peuvent désormais boucler leur ceinture. Ce mois d’octobre est un âge d’or au niveau des avant-premières et des retrouvailles avec nos séries préférées. C’est le moment de vérité pour les différents studios d’animation, qui entassent leurs grosses sorties au calendrier. Les jours viennent de coller à Crunchyroll et de se laisser emporter, alors nous allons vous mettre en appétit avec une revue rapide des 5 grandes premières de la saison à ne pas manquer.

Spy x Family Saison 2

Date de sortie : 1er octobre

Nous voulons rester et vivre dans le monde de Spy x Family. Que diable, nous voulons que la famille Forger nous adopte. Espions, assassins et télépathes, que demander de plus ? L’anime révélation du printemps dernier met un terme à sa pause estivale et revient avec l’envie de réitérer l’exploit. Parce que pour gagner une place dans nos petits cœurs il n’a fallu que 12 chapitres (on peut rattraper un petit marathon le week-end). Maintenant Twilight, Anya et Thorn Princess reviennent avec 13 autres missions secrètes (ou pour le dire autrement, avec 13 épisodes supplémentaires) qui composent la deuxième partie de la première saison (pour nous tromper, pour beaucoup c’est déjà la deuxième saison) .

Choisi parmi les 5 mangas à lire absolument cet été, Spy x Family raconte l’histoire de Twilight, le meilleur espion de Berlin pendant la guerre froide. En ces temps troublés, Twilight (également connue sous le nom de Loid Forger) est chargée de la mission la plus difficile de sa carrière : élever une famille. De cette façon, vous pouvez inscrire votre fille dans une école d’élite et aller à ses portes pour la récupérer et devenir ami à ce moment-là avec un autre parent avec votre progéniture inscrite au centre. Il n’y a pas d’autre moyen d’aborder l’objectif de la mission. Mais bien sûr, le problème est que Loid a sept jours pour trouver une femme et une fille. Une urgence qui le conduira à adopter une très étrange orpheline aux pouvoirs télépathiques, Anya, et à épouser sans le vouloir un assassin professionnel, Yor (alias Thorn Princess). La famille parfaite, wow.

Le manga et l’anime Spy x Family partent de cette base pour créer une comédie de mœurs dans laquelle Loid développe progressivement des sentiments envers sa famille « factice ». Seule Anya, qui peut lire dans les pensées, connaît la véritable identité de Twilight et Yor, qu’elle va essayer de protéger et de garder ensemble à sa manière. Une fille maladroite qui sauve le meilleur espion d’Allemagne et l’assassin le plus meurtrier du monde. L’humour est caché dans le quotidien de toute famille : entretiens d’admission, cours d’éducation physique, visites au zoo et, en général, routine. Épingle de sûreté.

Bleach : guerre de sang de mille ans

Date de sortie : 10 octobre

Bleach nous a dit au revoir pour la dernière fois en mars 2012, lorsque l’anime a été annulé du jour au lendemain, nous laissant sans connaître la fin de l’histoire de Kurosaki, Kuchichi et compagnie. Mais voilà, plus de dix ans plus tard, la série revient avec une cinquantaine de nouveaux épisodes qui adapteront les 218 chapitres manquants du manga de Tite Kubo (de 480 à 698).

L’anime tentera de se racheter de ce qui s’est passé en revenant avec sa version bankai. La nouvelle saison n’aura aucune censure et introduira des nouveautés importantes dans l’intrigue. Lorsque Tite Kubo a mis fin au manga Bleach en 2016, beaucoup se sont plaints de la brutalité de sa fin et le mangaka lui-même s’est excusé et a avoué que c’était comme ça parce qu’il n’en pouvait plus. Il avait des douleurs à l’épaule et plusieurs tendons déchirés à cause des horaires infernaux auxquels il avait été soumis pendant quinze ans, aussi longtemps que Bleach avait duré. L’artiste a passé des journées entières cloué au lit dans la douleur et avait besoin de mettre de côté l’histoire des shinigami.

Mais comme Kubo lui-même l’a prévenu, Thousand-Year Blood War prendra son temps et répondra aux questions auxquelles le manga n’a pas pu répondre. Il a travaillé en étroite collaboration avec les créateurs afin qu’il ne s’agisse pas d’une adaptation telle quelle, mais plutôt de résoudre plusieurs lacunes du scénario. Nous verrons combien de bouts il est capable de régler et s’ils parviennent à écarter avec les honneurs qu’il mérite, l’un des shonen les plus importants du 21e siècle.

homme à la tronçonneuse

Date de sortie : 11 octobre

C’est l’adaptation la plus attendue de l’année et ce n’est pas pour moins. Pour vous mettre dans le contexte, Chainsaw Man est actuellement le manga le plus lu sur Manga Plus, où il rivalise avec des géants de l’industrie tels que One Piece ou Dragon Ball Super. L’histoire tragique de Denji et de son chien démoniaque, Pochita, a pris au piège des millions de personnes dans le monde, en grande partie grâce à son manque de prétention… et de scrupules. Action rampante et en veine avec une conception folle de personnages dont le meilleur exemple est le protagoniste : un jeune homme avec des tronçonneuses pour les bras et la tête.

En 2021, il a été sélectionné comme le meilleur shonen de la foire du manga de Barcelone et bien qu’il ne se compose que de 11 volumes, le travail de Tatsuki Fujimoto nous offre un cocktail rafraîchissant de gore et de blagues, une aventure pleine de surprises et d’adrénaline dans le que nous allons même trouver l’un des 25 meilleurs arcs d’intrigue de l’histoire. Chainsaw Man est un oui comme une grosse tronçonneuse.

La première saison se compose de 12 épisodes et a été réalisée par le studio d’animation MAPPA (les responsables de Shingeki no Kyojin), qui nous ont promis de ne rien censurer du manga. N’importe quel lecteur de Chainsaw Man peut imaginer à quel point la négociation avec les réseaux et les plateformes de télévision a dû être compliquée. Le travail de Fujimoto est un cocktail sans précédent d’action, de sang et de gore.

Mob Psycho 100 Saison 3

Date de sortie : 5 octobre

Après presque trois ans à escalader les murs, ce mois d’octobre revient ce qui pour beaucoup est l’un des meilleurs anime de la dernière décennie. On fait référence à Mob Psycho 100, la série d’avatars de notre chère Nibel, dans laquelle on a l’habitude de suivre les traces d’un lycéen aux pouvoirs psychiques. Et ne pensez pas à des pouvoirs qui sont des bagatelles ou des clichés comme la lecture de pensées. Notre protagoniste, Mob, devient pratiquement Dieu. Le seul problème est que bien sûr, Mob est trop gentil et naïf pour son propre bien et vous savez ce qu’ils disent. Un grand pouvoir s’accompagne d’une grande responsabilité, Dieu donne du pain à ceux qui n’ont pas de dents, etc. Mob Psycho 100 regorge de bonus sympas, de combats impressionnants et de tonnes de personnages loufoques dont vous tomberez amoureux.

On verra quelles surprises nous attendent dans les 12 ou 13 épisodes de cette troisième saison, puisque dans les précédents les 13 premiers tomes du manga étaient déjà adaptés et que la série ne compte que 16 tomes… Autrement dit, la Mob Psycho l’anime pourrait dire au revoir définitivement ce même automne ou rompre avec le canon officiel et nous détruire encore plus sur le plan mental. Faites l’un ou l’autre, nous ne recommandons à personne de le manquer. Et moins après sa majestueuse bande-annonce de lancement :

Blue-Lock

Date de sortie : 9 octobre

On aurait pu clôturer cette liste avec la saison 6 de My Hero Academia, qui sort aussi ce 1er octobre et qui en vaut la peine, mais on a voulu prendre un risque avec un nom moins connu et qu’on ne doute pas qu’il prendra entre un peu et rien pour devenir un phénomène de masse. Slam Dunk, Haikyuu!, Ping Pong, Rookies… Le point commun à tous ces animes ? Son genre sportif, également appelé Spokon. Blue Lock sera une nouvelle série de football qui prendra le relais de Captain Tsubasa, Inazuma Eleven et bien d’autres, mais qui s’est avérée dans le manga être tout sauf une de plus.

C’est une série qui respire l’émotion et qui se déroule après les échecs japonais lors des récentes Coupes du monde (sa fantaisie se mêle à des événements réels). Le pays entame un programme pour créer le Blue Lock, le meilleur attaquant du monde, un tueur à gages qui conduira le Japon à remporter sa première coupe du monde, presque rien. Loin de parler du pouvoir de l’amitié et du jeu d’équipe, la série est axée sur l’égoïsme et l’individualité, une approche très curieuse que vous dévorerez si vous êtes un fan de football.