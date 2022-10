Twitter déploie des vidéos verticales plein écran de type TikTok pour les utilisateurs iOS

À ce stade, vous ne pouvez pas nier que les vidéos verticales sont là pour rester, et de plus en plus de plateformes se concentrent sur ce contenu suite au succès de TikTok. Cette fois, Twitter est celui qui suit les traces du réseau social concurrent. La société a annoncé cette semaine qu’elle proposait désormais des vidéos verticales en plein écran aux utilisateurs d’iOS.

Twitter veut être TikTok avec des vidéos verticales plein écran

Comme la société annoncé sur son blog (via Tech Crunch), la nouvelle expérience vise à rendre les vidéos plus « immersives » et plus faciles à découvrir. L’application Twitter aura une nouvelle section vidéo dans l’onglet Explorer où les utilisateurs pourront regarder des vidéos suggérées en fonction des tendances et du contenu que la personne pourrait aimer.

Basée sur les premières captures d’écran partagées par Twitter, la nouvelle fonctionnalité fonctionnera à peu près de la même manière que TikTok. Une fois que vous ouvrez une vidéo, elle sera lue verticalement en plein écran. Les utilisateurs peuvent ensuite passer à la vidéo suivante simplement en glissant vers le haut sur l’écran.

Grâce à notre nouveau carrousel vidéo, vous pouvez désormais trouver facilement plus de vidéos que vous aimez, ainsi que des Tweets et des tendances susceptibles de vous intéresser. Ouvrez simplement l’onglet Explorer pour découvrir certaines des vidéos les plus populaires partagées sur Twitter.

Bien sûr, ces vidéos sont associées à un tweet, et les utilisateurs pourront également appuyer sur l’écran pour voir le contenu de ce tweet avec un accès rapide aux boutons pour répondre, retweeter, aimer et partager. Selon Twitter, les vidéos sont devenues une « grande partie de la conversation publique » sur le réseau social. La société affirme que les vidéos partagées sur Twitter ont « des milliards de vues combinées chaque année ».

La nouvelle fonctionnalité n’est pas une surprise, car TikTok n’a cessé de croître chaque année. Instagram, qui a été créé en tant que réseau social axé sur la photo, a maintenant changé de direction pour investir dans des vidéos verticales avec Instagram Reels. Bien sûr, cela a bouleversé de nombreux utilisateurs.

Plus de nouvelles fonctionnalités à venir sur Twitter

En plus des changements apportés à la façon dont les utilisateurs regardent les vidéos sur Twitter, la plate-forme a également expérimenté d’autres nouvelles fonctionnalités. Par exemple, un petit nombre d’utilisateurs ont maintenant accès au nombre de vues de tweets réguliers – quelque chose qui n’était auparavant disponible que pour les vidéos.

On ne sait pas, cependant, quand (ou si) cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs. En ce qui concerne les nouvelles vidéos verticales en plein écran, Twitter indique que les utilisateurs d’iOS bénéficieront de la nouvelle expérience dans les prochains jours.

