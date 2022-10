Qu’est-ce que la synesthésie, le phénomène qui fait percevoir le goût des mots et le son des couleurs

En synesthésie, la stimulation d’un sens en active également un autre, par exemple en faisant percevoir le goût d’une lettre ou la couleur d’un son. Voici ce que c’est.

Toutes les conditions neurologiques ne sont pas bien comprises par la science et, parmi les plus énigmatiques, il y a certainement la synesthésie, un phénomène sensoriel/perceptif (non cognitif) dans lequel la stimulation d’un sens est associée à celle d’un autre. En termes simples, c’est « une façon particulière de percevoir le monde, une fusion ou une connexion des sens », comme l’explique dans The Conversation le professeur Giulia Simner, professeur de neuropsychologie à l’Université du Sussex. Pour donner quelques exemples pratiques, un synesthète peut voir des couleurs en écoutant un son ou en lisant une lettre, entendre un son en regardant des couleurs vives, percevoir un goût en lisant un mot. C’est un véritable mélange de sens, dans lequel l’un des cinq en active un autre simultanément. Ce n’est pas un hasard si le terme synesthésie dérive de l’union de deux mots grecs, syn (ensemble) et aisthesis (perception), qui indique « percevoir ensemble ». Même la figure rhétorique homonyme utilisée en poésie (mais pas seulement) indique l’association de mots qui ne sont pas liés par le même sens : « Black Scream » de Quasimodo et « Golden Silences » de Dino Campana en sont un exemple vertueux. Ce chevauchement des sens est assez rare et peut survenir dès l’enfance, bien que nous en sachions très peu aujourd’hui. Le plus jeune synesthète connu de la science était un garçon de 3 ans et demi qui percevait la couleur bleue associée au coassement des grenouilles et l’orange au bruit d’un ventilateur en marche. Voici ce que vous devez savoir sur la synesthésie.

Quelles sont les causes de la synesthésie pour les neurosciences : parmi elles la génétique

Comme expliqué dans un article publié par la Fondation Umberto Veronesi signé par la neuroscientifique Irene Cristofori, par la psychologue Carola Salvi et par la synesthète et étudiante en biotechnologie Deborah Cennerilli, environ un tiers des sujets atteints de synesthésie ont un parent avec la même condition, donc il On pense qu’à la génétique peut être impliqué dans ce phénomène. Selon les théories les plus répandues, la synesthésie serait liée à une connexion particulière des aires cérébrales. « Pendant la croissance et le développement du cerveau, il y a un » amincissement « normal des connexions neuronales les moins utilisées. Chez les synesthètes, ces connexions redondantes ne peuvent pas être éliminées en facilitant l’expérience synesthésique », explique l’article de la Fondation Veronesi. Comme l’indique news-medical.net, les zones du système limbique et du cortex cérébral semblent être celles principalement impliquées dans le développement de la synesthésie. Selon une étude de 2007 menée par Rouw & Schulte, la matière blanche est organisée de manière particulière dans le cerveau des synesthètes, et la matière grise est plus abondante dans certaines régions liées à la perception et à l’attention. La synesthésie peut également être acquise ou perdue suite à un traumatisme crânien. Comme l’explique l’Université du Sussex, un peintre synesthète a perdu la capacité de « mélanger les sens » après une lésion cérébrale. L’université britannique explique que même « les drogues hallucinogènes comme le LSD, les champignons magiques et la mescaline » peuvent déclencher « des formes transitoires de synesthésie », alors que certaines personnes l’ont acquise en devenant progressivement aveugle.

Combien de personnes sont synesthésiques

La synesthésie est une affection neurologique plutôt rare. Sur la base d’une étude menée en Écosse par des scientifiques de l’Université d’Édimbourg et du London Science Museum, il a été déterminé que le phénomène sensoriel/perceptif affecte 1 % de la population. Des enquêtes plus récentes, comme l’indique Scienzainrete, suggèrent plutôt que jusqu’à 4 % de la population pourrait ressentir une forme de synesthésie. Les personnages synesthésiques historiques et célèbres incluent le physicien lauréat du prix Nobel Richard Feynman, l’écrivain et auteur Lolita Vladimir Nabokov, les chanteurs Billie Eilish, Stevie Wonder et Pharrell Williams, les acteurs Geoffrey Rush et Marylin Monroe, le compositeur Olivier Messiaen, le philosophe Ludwig Wittgenstein, le peintre Van Gogh et bien d’autres. Le fait que plusieurs artistes soient synesthésiques n’est pas surprenant : comme l’explique l’Université du Sussex, en effet, « les synesthètes sont plus susceptibles de choisir l’art comme passe-temps ou comme occupation ». L’effet serait plus prononcé pour un type spécifique de synesthésie, c’est-à-dire celle qui permet de visualiser la musique. Dans le passé, on pensait que la maladie neurologique affectait beaucoup plus les femmes que les hommes, mais des enquêtes plus récentes (Simner et Carmichael de 2015) indiquent que ce n’est pas le cas. « L’une des raisons de la différence apparente est que les hommes peuvent être moins susceptibles de se présenter et de se porter volontaires pour la recherche et moins susceptibles d’admettre qu’ils souffrent de synesthésie », explique l’université britannique.

Combien de types de synesthésies existent : le graphème de couleur est le plus répandu

Selon l’Université du Sussex, qui cite le fameux « arbre de synesthésie », il existe jusqu’à 300 types différents de cette condition, mais la grande majorité d’entre eux peuvent être regroupés. L’étude « Comment les différents types de synesthésie se regroupent-ils ? Implications pour les mécanismes causaux » coordonné par le professeur Jamie Ward indique qu’il existe entre 5 et 10 familles. Ils sont de couleur de langue (voir une couleur associée aux mots) ; langue-goût (sentir un goût associé aux mots); language-touch (éprouver une sensation tactile associée aux mots); sensations affichées ; toucher miroir (dans lequel le toucher d’une personne est perçu simplement en l’observant, ou la douleur qu’elle ressent est ressentie) et d’autres. La forme la plus courante de toutes est appelée graphème de couleur, dans laquelle le synesthète associe une couleur à une lettre ou à un chiffre. Comme le précise le professeur Giulia Simner, les associations les plus courantes entre graphèmes et couleurs sont : A = rouge ; O = noir ou blanc ; S = jaune ; 1 = noir ou blanc. « Les mots ont également tendance à avoir des couleurs qui dérivent d’une ou plusieurs de leurs lettres constitutives », explique l’Université du Sussex. Selon l’université britannique, environ la moitié des synesthètes ont une ou plusieurs de ces formes de synesthésie.

Quel est le test de synesthésie: le diagnostic

Bien que considérée comme une affection neurologique, la synesthésie n’est pas incluse dans le dernier Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), la référence internationale pour les psychiatres, les psychologues et les neuroscientifiques. Il n’existe donc pas de véritable méthode standardisée pour diagnostiquer le phénomène perceptif/sensoriel, qui peut cependant être associé à des troubles psychiatriques. Cependant, il existe un test développé par le Dr Richard Cytowic, l’un des plus grands spécialistes de la synesthésie dans le monde. Diverses questions sont posées au patient : la condition est diagnostiquée si la perception qu’il éprouve est automatique et involontaire ; projeté vers l’extérieur (c’est-à-dire considéré comme réel et non « imaginé »); durable dans le temps, c’est toujours le même ; générique (c’est-à-dire qu’il fait référence à des perceptions simples telles que les couleurs, les lignes et les formes) ; et émotionnel, c’est-à-dire capable de déclencher des sensations, souvent agréables.

Les personnes synesthésiques sont-elles plus intelligentes ?

L’Université du Sussex précise que la synesthésie « n’a aucun effet connu sur le QI et que les synesthètes ne sont en rien différents des autres membres de la société », ajoutant qu’il est tout à fait possible d’avoir des amis et des proches synesthésiques sans s’en rendre compte. Néanmoins, les expériences des synesthètes peuvent être très engageantes et créatives, peut-être aussi pour cette raison beaucoup deviennent des artistes. Parmi les avantages que procure la condition, il y a une meilleure capacité à mémoriser et à imaginer des choses dans l’esprit, cela peut aussi améliorer l’orthographe, comme l’a précisé le professeur Simner. Certains synesthètes apprennent mieux les langues, mais cette compétence peut être liée à une mémoire plus efficace. Certains inconvénients sont également connus : « de nombreux synesthètes déclarent avoir des difficultés avec les chiffres, la navigation et le sport/la coordination », est-il précisé dans une étude menée en 2005.