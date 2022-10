Nous avons essayé une intelligence artificielle qui transforme les célébrités en Pokémon

La quantité de Pokémon pouvant être créés avec cette intelligence artificielle est infinie. Pour obtenir de bons résultats, cependant, vous devez faire quelques tentatives.

Un nom. Une commande. Quelques indications pour ajuster l’algorithme puis la manière dont commence à développer l’image. Text-to-Pokémon est le dernier ajout à l’immense éventail d’algorithmes qui montrent toute la puissance de feu de l’intelligence artificielle appliquée aux images. Le panneau créé par le programmeur Justin Pinkney est capable de transformer n’importe quelle célébrité en Pokémon, à condition que son portrait soit inséré dans la base de données d’images dont il se nourrit.

En plus du nom, il est également possible de saisir certaines caractéristiques, du type de Pokémon que vous souhaitez obtenir jusqu’à des éléments particuliers, tels que des ailes, des cornes ou des crinières. À ce stade, Text-to-Pokémon utilise un modèle d’apprentissage en profondeur connu sous le nom de Stable Diffusion qui puise dans des archives contenant des milliers d’images. À ces résultats, Text-to-Pokémon combine ses archives dans lesquelles sont conservées environ 850 images de Pokémon de différentes générations. Chaque image créée par l’algorithme devient donc absolument originale, comme on peut le comprendre après quelques tests.

Pokémon nés de célébrités italiennes

L’algorithme est basé sur des archives d’images déjà définies et il est donc possible de transformer uniquement des célébrités déjà connues en Pokémon. Twitter regorge déjà d’exemples, avec des Pokémon inspirés de Barack Obama, Boris Johnson, Jeff Bezos ou The Rock. Lors de nos tests, nous avons également essayé avec certains politiciens italiens : Text-to-Pokémon a bien fonctionné avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Elle ne reconnaît toujours pas Giorgia Meloni et au lieu d’un clone Pokémon du leader des Frères d’Italie, elle se contente de distribuer des images génériques de Pokémon aux traits féminins.

L’utiliser la première fois est un peu complexe : il faut connecter son compte GitHub ou télécharger le logiciel et le démarrer avec Python. Une fois que vous avez tout mis en place, nous vous conseillons de ne pas vous arrêter au premier résultat : en effet, Text-to-Pokémon échoue encore souvent à combiner les formes et les images et crée certaines images encore un peu déconnectées. Une astuce utile consiste à sélectionner immédiatement le nombre quatre dans l’entrée num_outputs, afin d’avoir plus de résultats avec la même commande.

TEXTE – À – POKéMON | Silvio Berlusconi

En tout cas, le volume d’exemples augmente, car en jouant un peu avec les paramètres, les résultats sont vraiment intéressants, comme l’explique Pinkney : « C’est vraiment amusant de voir tout ce que les gens font avec. Je suis toujours impressionné par la façon dont il semble capturer l’essence des personnages célèbres, mais sous une forme Pokémon très étrange ».

TEXTE – À – POKéMON | Matteo Salvini