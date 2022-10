Le ministère ukrainien de la Défense cite One Piece : « Le pouvoir est dans la grandeur de vos rêves »

Le choix de citer One Piece n’a pas convaincu tous les fans du manga. Il est peu probable qu’il ait été convenu avec l’auteur de l’œuvre ou avec la maison d’édition qui la publie.

« Le pouvoir n’est pas dans votre taille, mais dans la taille de votre cœur et de vos rêves ». Pour ceux qui ont des doutes, la citation est également précisée par le nom de son auteur : Monkey D. Luffy, le protagoniste du manga One Piece. Les condamnations des âmes sont maintenant entrées dans la guerre en Ukraine. Ces mots ont en fait été publiés par le compte rendu officiel du ministère de la Défense de l’Ukraine. Depuis cette chaîne, Kiev met quotidiennement à jour ses abonnés sur les données de guerre pour arrêter l’invasion de la Russie.

Le jour où Moscou a annoncé l’annexion des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia, l’Ukraine a rappelé toutes les pertes russes du 24 février à aujourd’hui : plus de 59 000 soldats tués, 2 338 chars détruits, 264 avions abattus et 15 navires coulés. . En plus des hélicoptères, des véhicules carrossés et des systèmes de défense aérienne. Toutes ces données proviennent des forces armées ukrainiennes et ne sont évidemment pas confirmées par Moscou.

La citation qui ne convainc pas tous les fans

La phrase est plausible, dans le sens où elle fait partie du ton souvent utilisé par le protagoniste de ce manga. Pourtant, même en regardant sur les forums dédiés, on ne sait pas quand cela a été dit. Il pourrait également s’agir d’un commentaire inséré uniquement dans la traduction anglaise de l’anime mais il pourrait également s’agir d’une citation fallacieuse, attribuée à One Piece mais jamais réellement mentionnée par ses protagonistes.

L’utilisation de cette citation dans un bulletin de guerre n’a pas convaincu tous les fans. La capture d’écran a rebondi dans les différentes communautés et certains ont critiqué le choix de s’approprier une phrase de cet ouvrage et de l’utiliser dans un contexte aussi violent qu’un bulletin de guerre où l’on parle de dizaines de milliers de morts.

Il est peu probable que le choix d’utiliser cette citation ait été convenu avec son auteur Eichiro Oda ou avec la maison d’édition Shueshia. Au mieux, cette citation peut être lue comme un signe de la popularité du manga qui depuis sa sortie en 1997 s’est vendu à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde.