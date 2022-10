Les images les plus proches de l’Europe depuis 20 ans captées par la sonde Juno : les clichés à couper le souffle

La NASA a partagé les premières images étonnantes d’Europe (la lune de Jupiter) capturées par le vaisseau spatial Juno lors d’un survol rapproché le 29 septembre.

Crédit : Crédit : NASA / SwRI / MSSS / Jason Perry

La sonde Juno de la NASA a capturé des images extraordinaires et des données inestimables d’Europa, l’un des quatre satellites Medicean de Jupiter (les autres sont Io, Ganymède et Callisto). Le vaisseau spatial, en effet, à partir de 11h36 heure française le jeudi 29 septembre a effectué un survol (survol) à seulement 352 kilomètres de la surface de la lune gelée. Bien que le passage n’ait duré que quelques heures, alors que Juno filait à une vitesse impressionnante d’environ 24 kilomètres par seconde, la caméra et les instruments de bord ont collecté une mine d’or d’informations, dont de nombreuses études scientifiques découleront à venir. années. Après tout, ce n’était que le troisième passage rapproché sur Europe à moins de 500 kilomètres d’altitude, après le survol de la sonde Voyager 2 et celui de la sonde Galileo qui eut lieu le 3 janvier 2000. C’est un fait curieux, puisque c’est le corps céleste considéré comme le plus intéressant pour les scientifiques où chercher des formes de vie potentielles dans le système solaire en dehors de la terre (l’autre étant Encelade, la lune de Saturne). Sous l’épaisse glace d’Europe, en effet, on croit qu’il peut y avoir des conditions compatibles avec la vie ; les futures missions, comme Europa Clippers, tenteront de mieux comprendre ce monde extraterrestre. Mais revenons au survol de la sonde Juno, qui a effectué la manœuvre non seulement pour étudier la lune, mais aussi pour améliorer son orbite autour de Jupiter.

Crédit : NASA

Les nouvelles images collectées par la JunoCam lors du survol du vaisseau spatial ont été rapidement transmises à la Terre et la NASA en a déjà partagé certaines. Parmi les plus spectaculaires – avec une résolution de 1 kilomètre par pixel – il y a celui dans lequel il est possible d’observer une zone au nord de l’équateur de la lune, près du terminateur, la zone de transition entre la lumière et l’obscurité (le jour c’est la nuit). Comme le précise l’agence aérospatiale américaine dans un communiqué, il est possible d’observer des détails inédits de la surface, comme des crêtes, des dépressions et des chaînes qui projettent leurs ombres sur le sol. Europe est considérée comme la Lune la plus « lisse » du système solaire et ces caractéristiques qui ressortent des prises de vue de Juno amélioreront considérablement la compréhension. Les scientifiques ont l’intention de comparer les nouvelles photographies avec les anciennes pour comprendre comment la surface de la lune a changé ; ils croient que les océans sous l’épaisse couche de glace sont responsables des changements de surface. La NASA a également indiqué qu’une dépression visible à droite du terminateur pourrait être un cratère d’impact rare et récemment formé.

« C’est encore très tôt, mais d’après les indications que nous avons, le survol d’Europe par Juno a été un grand succès », a déclaré avec enthousiasme le professeur Scott Bolton, chercheur principal de la mission au Southwest Research Institute de San Antonio. « Cette première image n’est qu’un aperçu de la nouvelle science étonnante qui viendra de toute la suite d’instruments et de capteurs de Juno qui a acquis des données en survolant la croûte glacée de la lune », a ajouté l’expert. « L’équipe scientifique comparera l’ensemble des images obtenues par Juno avec les images des missions précédentes, en essayant de voir si les caractéristiques de la surface d’Europe ont changé au cours des deux dernières décennies », a fait écho le professeur Candy Hansen, qui s’occupe de la données collectées par la caméra.

Crédit : Crédit : NASA / SwRI / MSSS / Jason Perry

En plus des images, les autres instruments du vaisseau spatial ont collecté « des données précieuses sur la structure, l’intérieur, la composition de la surface et l’ionosphère de la glace d’Europe, ainsi que sur l’interaction de la lune avec la magnétosphère de Jupiter », a-t-il précisé. Les informations obtenues à partir du radiomètre à micro-ondes (MWR), par exemple, « fourniront de nouveaux détails sur la façon dont la structure de la glace d’Europe varie sous sa croûte », a déclaré l’agence. Il faudra plusieurs années pour étudier en profondeur toutes les données. En attendant, la mission Europa Clippers se prépare, dont le lancement est prévu en 2024 et l’arrivée autour de l’Europe en 2030. La mission se concentrera sur l’étude des océans sous la calotte glaciaire, à la recherche d’éventuels panaches comme ceux éjectés par Encelade. Un atterrisseur devrait également être envoyé à l’avenir.