La production de puces sud-coréenne chute pour la première fois depuis 2018

En bref : l’industrie sud-coréenne des semi-conducteurs a été confrontée à des stocks excédentaires ces six derniers mois. Cela a entraîné une chute des niveaux de production en glissement annuel pour la première fois en quatre ans, la demande diminuant et les stocks restant élevés. Une fois de plus, le doigt du blâme est pointé sur le ralentissement économique mondial, en particulier sur le marché des produits électroniques qui s’effondre.

Comme l’a rapporté Bloomberg, l’industrie sud-coréenne des semi-conducteurs a vu sa production chuter de -1,7 % en août, marquant la première baisse en glissement annuel depuis janvier 2018. Cela survient alors que les stocks atteignent 67,3 % et que les livraisons des usines diminuent (-20,4 %). pour un deuxième mois consécutif.

Ce n’est pas le premier signe d’un secteur sous pression. Le plus grand fabricant américain de puces mémoire, Micron, a prévu hier des ventes trimestrielles inférieures de près de 2 milliards de dollars aux estimations de Wall Street, tandis que le géant japonais NAND Kioxia a déclaré qu’il réduisait sa production et réduirait sa production de 30% au cours des prochains mois.

Samsung a également averti que la seconde moitié de 2022 allait être difficile. Selon IC Insights, la taille du marché des DRAM a diminué de moitié entre mai et juillet, et la tendance n’est pas sur le point de changer.

Un rapport récent de TrendForce prédit que les prix flash NAND chuteront de 15 à 20 % au quatrième trimestre de l’année. La NAND 3D a chuté de 30 à 35 % au troisième trimestre, et les analystes prédisent une autre baisse de 20 à 25 % au quatrième trimestre. Mais c’est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui cherchent à acheter des produits tels que les disques SSD, qui vont connaître de nouvelles baisses de prix.

Alors que la situation économique mondiale actuelle est une grande partie du problème, une grande partie de ce que nous voyons maintenant est l’effet post-confinement. Le début et l’apogée de la pandémie ont vu la demande d’articles électroniques monter en flèche alors que la majeure partie du monde travaillait, apprenait et jouait à la maison. Les entreprises ne pouvaient pas suivre les consommateurs, ce qui contribuait à la faible disponibilité et aux prix élevés à l’époque. Mais la fin des fermetures et la demande de refroidissement ont laissé de nombreuses sociétés de puces avec un stock excédentaire.

Dans les nouvelles connexes, les expéditions de moniteurs de jeu viennent de chuter pour la première fois et Apple a réduit la production d’iPhone 14.