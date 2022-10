Le contenu d’automutilation a entraîné la mort d’une jeune fille de 14 ans; Meta et Pinterest admettent des échecs

L’exposition à une quantité massive de contenu d’automutilation sur Instagram et Pinterest a joué un rôle clé dans la mort de Molly Russell, 14 ans, a conclu une enquête.

Les dirigeants des deux sociétés de médias sociaux ont admis que l’adolescente avait été exposée à du matériel qu’elle n’aurait pas dû être en mesure de voir, et se sont excusés pour les manquements…

Contenu d’automutilation sur les réseaux sociaux

Les inquiétudes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents se sont cristallisées l’année dernière, lorsqu’un rapport interne réalisé par Instagram a conclu qu’il était nocif pour pas moins de 20% des adolescentes utilisant l’application. Plus inquiétant encore, il a été démontré qu’il augmentait le risque de suicide.

Le propriétaire d’Instagram, Meta, a déclaré que le rapport ne mettait en évidence que les pires scénarios, mais la société a ensuite « suspendu » son projet Instagram for Kids et s’est engagée à rendre l’application plus saine pour les adolescents.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, fait partie de ceux qui ont exprimé leur inquiétude quant aux dommages potentiels que la technologie peut causer à la santé mentale.

Molly Russel

Le jeune de 14 ans est décédé après avoir visionné des quantités extrêmes de contenu d’automutilation sur Instagram et Pinterest. Au cours des six mois précédant sa mort, elle a aimé plus de 11 000 publications sur Instagram et a accédé à Pinterest pour afficher des documents similaires plus de 15 000 fois au cours de la même période.

Un rapport antérieur indiquait que Russell s’était suicidé, mais son enquête a révélé qu’il n’était pas sûr de conclure que son intention était de se suicider, seulement qu’elle avait l’intention de s’automutiler.

Le gardien rapports.

Molly Russell, 14 ans, est décédée des suites d’une automutilation alors qu’elle souffrait de dépression et souffrait des «effets négatifs du contenu en ligne», a déclaré un coroner […] Concluant qu’il ne serait pas sûr de déclarer que la cause du décès de Molly était un suicide, le coroner principal Andrew Walker a déclaré que certains des sites consultés par elle n’étaient «pas sûrs» car ils permettaient d’accéder à du contenu pour adultes qui n’aurait pas dû être disponible pour un 14 ans. -Agé de. « Il est probable que le matériel ci-dessus vu par Molly, déjà atteinte d’une maladie dépressive et vulnérable en raison de son âge, l’ait affectée de manière négative et a contribué à sa mort de manière plus que minime », a déclaré Walker, livrant ses conclusions. de fait à l’enquête. Dans sa conclusion, il a déclaré que Molly « est décédée d’un acte d’automutilation alors qu’elle souffrait de dépression et des effets négatifs du contenu en ligne ».

Les dirigeants de Pinterest et de la société mère d’Instagram, Meta, ont dû assister à l’enquête et témoigner. Tous deux ont admis que Russell avait été exposé à un contenu qui n’aurait pas dû lui être accessible et ont présenté leurs excuses.

Elizabeth Lagone, responsable de la politique de santé et de bien-être chez Meta, propriétaire d’Instagram et de Facebook, a admis que Molly avait consulté des publications qui enfreignaient ses politiques de contenu et Lagone s’est excusée. Un cadre supérieur de Pinterest s’est également excusé pour la plate-forme affichant un contenu inapproprié et a reconnu que la plate-forme n’était pas sûre au moment où Molly y était.

L’aide est disponible

Si vous envisagez de vous automutiler ou si vous souhaitez simplement parler à quelqu’un, il existe des personnes prêtes à vous aider. Vous n’avez pas besoin d’envisager le suicide pour appeler.

La 988 Suicide and Crisis Lifeline est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Vous pouvez soit téléphone ou texto de n’importe où aux États-Unis. Vous pouvez également trouver des ressources en santé mentale sur le site Web de l’organisation.

Au Royaume-Uni, les Samaritains sont également disponibles 24h/24 et 7j/7. Appel 116-123ou envoyez SHOUT par SMs au 85258.

Dans d’autres pays, Google « Suicide helpline » pour trouver de l’aide locale.

Photo : Photo de famille publiée dans les médias pour souligner le problème

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :