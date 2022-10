Un mystérieux poisson nage dans les rues de Floride inondées par l’ouragan : « C’est un requin ». Vidéo

Vidéo d’un gros poisson prise dans les rues de Fort Myers, en Floride, inondée par l’ouragan Ian. Pour certains c’est un requin, mais il y a des doutes.

Un gros poisson, peut-être un jeune requin, a été filmé en train de nager sur une route inondée à Fort Myers, une municipalité du comté de Lee, dans le sud-ouest de la Floride (États-Unis). La ville a été durement touchée par le passage de l’ouragan Ian, une très violente perturbation atmosphérique de catégorie 4 qui s’est progressivement affaiblie, jusqu’à être requalifiée en tempête tropicale. L’événement a causé d’importants dégâts, en particulier le long de la côte de l’État américain, où l’eau a envahi des quartiers entiers. Vers 8 heures du matin, le mercredi 28 septembre, jour de l’arrivée de l’ouragan, l’agent immobilier Dominic Cameratta, regardant de l’arrière de sa maison, a remarqué la présence du gros poisson, qui nageait assez difficilement ; il a donc saisi son téléphone portable et enregistré une vidéo qui est immédiatement devenue virale sur Twitter. En fait, depuis sa publication, il a déjà eu plus de 12 millions de vues.

Des poissons repérés dans les rues de Floride. Crédit : Twitter / Dominic Cameratta

Lors des ouragans il n’est pas rare que certains s’amusent à créer des photomontages avec des requins nageant dans des rues gorgées d’eau, on a donc d’abord pensé que même dans ce cas il s’agissait d’un buffle bien emballé. Mais la vidéo était plus qu’authentique, comme l’affirment l’Associated Press et Storyful, dont l’équipe a reçu le fichier brut avec les métadonnées de Cameratta, qui a localisé la vidéo à Fort Myers à 8 h 04 le 28 septembre. Malgré l’authenticité du film, il reste deux grands mystères : le premier est de savoir comment un gros poisson s’est retrouvé à cet endroit, le second est l’espèce à laquelle il appartient.

Des sources de la presse américaine affirment que l’arrière de la maison de l’agent immobilier est situé près d’un étang fortement touché par les marées et inondé par l’ouragan. Le petit bassin est à côté d’une petite rivière qui se jette dans la baie d’Estero. Le professeur Yannis Papastamatiou, biologiste marin expert en comportement des requins à l’Université internationale de Floride, a déclaré au Tampa Bay Times « que la plupart des requins fuient les baies peu profondes avant les ouragans, peut-être alertés par un changement de pression barométrique ». Selon le scientifique, le poisson a peut-être accidentellement remonté le cours d’eau jusqu’à l’étang inondé, puis s’est retrouvé dans la rue devant la maison Cameratta. Mais il n’est pas non plus exclu que l’animal ait été traîné dans les rues de Fort Myers directement depuis la côte, inondé par la mer en raison du passage de l’ouragan.

En ce qui concerne l’espèce, il y a beaucoup de doutes, notamment parce que la nageoire dorsale ne ressemble pas exactement à celle d’un requin, contrairement à la caudale hétérocerciale. Interrogé par Storyful, le biologiste marin Rick Bartleson de la Sanibel-Captiva Conservation Foundation a déclaré que la nageoire dorsale ne ressemble ni à celle d’un poisson-scie ni à celle d’un requin. De plus, les experts de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission n’auraient pas été en mesure d’identifier l’espèce de l’animal.

Selon le Dr George Burgess, ancien directeur du programme sur les requins au Florida Museum of Natural History, il s’agit en fait d’un requin. « Les jeunes requins taureaux sont des habitants communs des eaux à faible salinité – rivières, estuaires, digues subtropicales – et apparaissent souvent dans des vidéos similaires dans des plans d’eau de Floride connectés à la mer tels que des canaux côtiers et des étangs », a déclaré le scientifique au Tampa Bay Times. « En supposant que les informations de localisation et de date soient correctes, il est probable que ce requin ait été traîné vers la côte alors que la mer montait », a déclaré l’expert. Pour le moment, cependant, il n’y a pas de confirmations, seulement une curiosité qui a rappelé les séquences du film trash « Sharknado », cité à plusieurs reprises par les utilisateurs des réseaux sociaux.