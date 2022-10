Cartes Rtx 4090 Tierces Répertoriées Jusqu'à 1 999 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les joueurs PC aux poches profondes qui veulent le meilleur hardware dès son lancement auront le 12 octobre dans leur agenda. C’est alors que le premier de la série RTX 4000 de Nvidia, le RTX 4090, arrive. En préparation, Newegg a répertorié plusieurs cartes tierces, dont le prix varie du PDSF suggéré de 1 599 $ par Nvidia jusqu’à 1 999 $.

Newegg a dix cartes RTX 4090 répertoriées, y compris des modèles de MSI, Gigabyte et Asus. Les prix commencent à 1 599 $ pour le Gigabyte Windforce et atteignent 1 999 $ pour l’Asus ROG OC Edition.

L’une des cartes, la MSI Suprim à 1 749 $, dispose d’une solution de refroidissement hybride AIO sous la forme d’un radiateur de 240 mm et d’une paire de ventilateurs Silent Gale P12 de 120 m. Le plus cher du groupe, le ROG OC triple ventilateur overclocké en usine d’Asus, recommande un bloc d’alimentation de 1 000 W – Nvidia recommande un minimum de 850 W pour son prochain produit phare.

Aucune de ces cartes n’est bon marché, bien sûr, et de nombreux consommateurs sont moins disposés à faire de gros achats pendant cette période de pic d’inflation et de hausse du coût de la vie. Il sera également intéressant de voir ce qui se passe avec les scalpeurs ; les gens seront-ils contents de payer encore plus cher la RTX 4090, surtout quand les cartes Ampère haut de gamme, certes moins puissantes, ont vu leur prix tellement baisser ?

Certaines personnes cherchent à boycotter les cartes Lovelace en raison de leurs coûts élevés et (probablement) de la controverse RTX 4080 12 Go/RTX 4070. Vous pouvez toujours essayer d’en gagner un.

Maintenant qu’Ethereum est passé de la preuve de travail à la preuve de participation, nous n’allons pas voir les cryptomineurs acheter en masse les cartes RTX 4090, ce qui était un énorme problème pour cette génération lorsque les prix de la crypto atteignaient un niveau record. haute.

Le 12 octobre, c’est aussi quand Intel lance enfin sa carte graphique Arc A770. Cela commence à seulement 329 $, et l’équipe bleue dit que l’entrée Alchemist offrira des performances quelque part entre le RTX 3060 et le RTX 3060 Ti. C’est loin du RTX 4090, qui est si rapide que Blizzard a dû augmenter le plafond d’images par seconde d’Overwatch 2 ; il peut pousser le jeu à venir au-dessus de 500 images par seconde à 1440p natif, mais le RTX 4090 est cinq fois plus cher que l’Arc A770.