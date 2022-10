Parce que les Bitcoins polluent plus que l’élevage intensif

L’Université du Nouveau-Mexique a révélé que les dommages environnementaux produits par les Bitcoins correspondent en moyenne à 35% de sa valeur marchande.

Les crypto-monnaies polluent plus que les mines d’or et plus que les fermes. L’étude de l’Université du Nouveau-Mexique, publiée dans la revue Scientific Report, cloue la production de Bitcoin avec une longue série de chiffres. En termes de coûts en dollars, les dommages environnementaux ont représenté en moyenne 35% de la valeur marchande atteinte par la crypto-monnaie au cours des cinq dernières années. En 2020, il a atteint 82 %.

Afin de se comprendre. Les conséquences environnementales de l’extraction de l’or représentent 4% de la valeur marchande, la production de viande bovine marque 33%. Les deux sont inférieurs aux crypto-monnaies. Ses valeurs pourraient être comparées à l’extraction du gaz naturel, 46 %, ou de l’essence produite à partir de pétrole brut, 41 %. En termes simples, les Bitcoins ne répondent à aucun critère de durabilité.

Les chercheurs, dirigés par Benjamin Jones, ont découvert que les émissions d’énergie pour l’exploitation minière de Bitcoin avaient été multipliées par 126 au cours de la période d’étude, passant de 0,9 à 113 tonnes de gaz à effet de serre par pièce. Ainsi, chaque Bitcoin, par exemple, en 2021 a généré 11 314 $ de dommages environnementaux. Bitcoin consomme 75,4 térawattheures par an. Des émissions comparables à celles de tout le Népal ou de la République centrafricaine.

L’indice qui mesure l’électricité utilisée pour les Bitcoins

L’indice de consommation d’électricité pour Bitcoin a été suivi par l’Université de Cambridge : « Les résultats montrent que les combustibles fossiles représentent près des deux tiers du mix électrique total, 62,4 %, tandis que les sources d’énergie durables 37,6 %, dont 26,3 % sont renouvelables et 11,3 % nucléaire », écrit Alexander Neumueller de Cambridge. Selon l’Université, l’énergie utilisée pour extraire le Bitcoin pourrait alimenter toutes les bouilloires britanniques pendant 27 ans et répondre aux besoins énergétiques de l’université pendant 802 ans.

Pourquoi les Bitcoins polluent-ils autant ?

Dans le jargon crypto, cela s’appelle l’exploitation minière : littéralement, ce serait l’exploitation minière. Il est maintenant construit dans des fermes minières, d’immenses entrepôts où des ordinateurs dotés d’excellentes cartes graphiques fonctionnent à pleine capacité pour maintenir la blockchain debout, le grand livre qui enregistre toutes les transactions. Le système est basé sur des systèmes cryptomonnaies qui nécessitent une énorme puissance de calcul pour être résolus, une puissance de calcul qui ne peut être soutenue que par un apport important d’énergie. Ce mécanisme est appelé « preuve de travail ». La consommation d’énergie est également liée aux systèmes de ventilation nécessaires pour éviter la surchauffe de toutes les machines.

La solution Ethereum

Ethereum, la crypto-monnaie développée par Vitalik Buterin en 2014, est la deuxième plus grande monnaie numérique après Bitcoin. Grâce à la fusion, la fusion, ce septembre s’est lancé dans une solution plus durable. Le protocole de preuve de participation permet directement aux principaux détenteurs de crypto-monnaie de signer et de valider des transactions. Ils sont incités à le faire grâce à des récompenses, notamment la possibilité de gagner de nouveaux Ether. Ainsi il élimine toute la concurrence des ordinateurs qui fonctionnent simultanément, et à vide, et consommant beaucoup d’énergie, pour résoudre des problèmes cryptomonnaies.