Samantha Cristoforetti est le commandant de l’ISS, la cérémonie d’aujourd’hui et le rite de la clé

L’astronaute française de l’ESA assume officiellement le commandement de l’ensemble de la Station spatiale internationale : elle est la première femme européenne à remplir ce rôle, après les Américains Whitson, Williams et Walker. La passation en live streaming.

Samantha Cristoforetti est officiellement le commandant de la Station spatiale internationale (ISS). La cérémonie de remise, qui a vu l’astronaute italien de l’Agence spatiale européenne (ESA) recevoir le relais du cosmonaute russe Oleg Artemyes, a eu lieu aujourd’hui, 28 septembre 2022, à l’intérieur d’une station orbitale très encombrée, avec bien dix astronautes à bord. Pour Cristoforetti, la nomination – diffusée en direct sur vidéo, streamée par la NASA et l’ESA – est l’aboutissement d’une carrière grandiose ainsi qu’un nouveau record qui vient s’ajouter à sa longue liste de records accumulés dans l’espace : la nouvelle commandante de l’ISS qu’elle devient en fait la première femme française et le premier Européen à assumer ce rôle, ainsi que le premier Européen à avoir effectué une sortie dans l’espace, le 21 juillet, et à détenir le record du plus long vol spatial ininterrompu pour un astronaute européen (199 jours et 16 heures, gagnées lors de sa précédente mission vers l’ISS). Avant elle, il n’y avait que trois femmes aux commandes de l’ISS, toutes américaines, Peggy Whitson, Sunnita Williams et Shannon Walker. Au niveau national, Cristoforetti est également la première Italienne dans l’espace, ainsi que la deuxième Italienne à occuper le poste de commandant après l’astronaute de l’ESA Luca Parmitano, aux commandes de l’ISS pendant quatre mois, entre 2019 et 2020.

Samantha Cristoforetti, la cérémonie de passation de commandement

La nomination de Samantha Cristoforetti au poste de commandant de l’équipage de la Station spatiale internationale (c’est le titre complet du rôle) a eu lieu lors de la traditionnelle cérémonie de passation de commandement, centrée sur le passage symbolique d’une clé, remise à l’astronaute italien par le commandant sortant Oleg Artemyes, son compagnon dans l’activité extravéhiculaire de juillet dernier, après le discours de remerciements à son équipage.

L’attribution de la clé, qui est une copie miniature de la poignée qui ouvre la trappe du module russe par laquelle on entre dans la station orbitale après l’accostage, a été suivie du son de la cloche du navire, inspiré de la tradition maritime, habillant efficacement Cristoforetti au poste de commandement de l’ISS. Notre @Astrosamanta (le surnom sous lequel on la connaît sur les réseaux sociaux) devient donc responsable de la sécurité de l’équipage, du succès de la mission Minerve et, tant qu’elle occupera le poste de commandant, elle devra faire l’interface avec le Centre de contrôle de la NASA à Houston, au Texas, où se trouve le directeur des opérations aériennes, avec qui il organisera les activités de l’ISS.

Combien de temps Cristoforetti sera-t-il commandant de l’ISS (et quand son retour sur Terre est-il prévu)

L’astronaute italien, anciennement responsable du segment orbital américain lors de sa deuxième mission sur l’ISS, conservera son nouveau rôle de commandant de la Station spatiale pour le reste de son séjour à bord, qui se terminera après l’arrivée des quatre membres. de l’équipage de la cinquième mission opérationnelle (Crew-5) sur un vaisseau spatial Dragon SpaceX, dont le lancement est prévu le 3 octobre depuis le Kennedy Space Center, en Floride. Parmi les quatre, également l’Américaine Nicole Mann, désignée comme prochain commandant, en plus du pilote Josh Cassada et des spécialistes de mission Koichi Wakata et Anna Kikina. Ce vaisseau spatial devrait s’amarrer environ 24 heures après son lancement.

Quelques jours plus tard, vraisemblablement dans la première quinzaine d’octobre, Samantha Cristoforetti, accompagnée de trois astronautes de la quatrième mission opérationnelle (Crew-4) – Kjell Lindgren, Bob Hines, Jessica Watkins – qui se trouvent dans le laboratoire orbital depuis avril dernier Le 27, quittera l’ISS à bord du même vaisseau spatial pour un atterrissage contrôlé avec parachute au large de la Floride. Pendant ce temps, l’ancien commandant Oleg Artremyev et deux autres membres du Crew-4, Denis Matveev et Sergey Korsakov, qui sont à bord de l’ISS depuis le 18 mars, achèveront leur mission demain (jeudi 28 septembre), rentrant dans l’atmosphère terrestre avec le Soyouz Vaisseau spatial MS-21, puis parachutage au Kazakhstan.

La carrière de Samantha Cristoforetti

Comme indiqué, Cristoforetti en est à sa deuxième mission à bord de l’ISS, baptisée Minerva (expéditions 67 et 68), après celle de 2014-2015 appelée Futura (expéditions 42 et 43). Elle a rejoint le corps des astronautes européens lors de la campagne de recrutement de l’ESA en 2009, sélectionnée comme la première femme française et la troisième européenne de tous les temps (après la britannique Helen Sharman et la française Claudie Haigneré) car elle faisait partie des six meilleurs cosmonautes sur 8 500 hommes et femmes, Cristoforetti est une ancienne pilote de l’armée de l’air française qui, après une formation à l’Académie aéronautique de Pozzuoli (2001-2005) et un diplôme en sciences aéronautiques (2004) à l’Université Federico II de Naples, s’est spécialisée aux États-Unis avec l’Euro -Programme de formation conjointe des pilotes de jet de l’OTAN (ENJJPT) à la base aérienne de Sheppard à Wichita Falls, au Texas, où elle est devenue pilote de guerre et a été affectée au 132e groupe de vol de la 51e escadre d’Istrana, en France.

Son cursus opérationnel comprend également les services au 61e Escadre de Galatina, au 32e Escadre (Aéroport d’Amendola), ainsi qu’à celui du 51e Escadre d’Istrana, d’abord dans le cadre de l’Escadron Connexions (2007-2008) puis du 132nd Cacciabmbardieri Group (2009), et la qualification pour piloter les avions Aermacchi SF-260, Cessna T-37 Tweet, Northrop T-38 Talon, Aermacchi MB-339A, Aermacchi MB-339CD et AMX International AMX. Son congé de l’armée de l’air est arrivé en décembre 2019, probablement en raison de désaccords avec le sommet de l’armée de l’air, avec la fin du séjour obligatoire de 19 ans.

Née à Milan le 26 avril 1977 mais originaire de Malé, dans la province de Trente, où elle a grandi, Cristoforetti a approfondi sa formation en s’installant aux États-Unis en 1994 où, grâce au programme Intercultura, elle a fréquenté le Central High School de Saint Paul, Minnesota. Il a terminé ses études secondaires d’abord à Bolzano, puis à Trente, obtenant également une maîtrise en génie mécanique à l’Université technique de Munich, en Allemagne, en 2001.

Après une carrière de pilote militaire et une sélection par l’ESA, il débute en 2012 une formation aux missions spatiales entre la Russie, l’Europe et les Etats-Unis pour compléter sa formation en vue de sa première mission sur l’ISS, également en formation dans la structure russe de Star City. , dans l’oblast de Moscou, puis à Houston, dans la station américaine de l’ISS, et à Cologne, en Allemagne, pour une formation sur le module européen.

Malgré la carrière intense et exigeante qui, en 2019, l’a également vue commander la mission NEEMO de la NASA pour l’étude de la vie humaine dans le laboratoire sous-marin Aquarius, Samantha Cristoforetti a su concilier ses activités d’astronaute avec ses engagements familiaux, sentimentalement à Lionel Ferra, ingénieur français et formateur d’astronautes à la base de l’ESA à Cologne, et devenant maman de deux enfants, Kelsey Amal, née en 2016, et Dorian Lev, né en 2020.