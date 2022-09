Puce A17 – TSMC voulait une augmentation de prix pour le processus de 3 nm, Apple aurait dit non

La puce A17 d’Apple devrait être utilisée en premier dans les Mac M2 plus tard cette année, et plus tard dans les modèles d’iPhone 15 Pro de l’année prochaine. Il est rapporté que la puce utilisera le nouveau processus 3 nm de TSMC.

Compte tenu de la sophistication accrue du processus de fabrication, TSMC aurait dit à Apple qu’il prévoyait d’augmenter le prix qu’il facture, mais Apple aurait « rejeté » la nouvelle tarification prévue…

Arrière plan

Il a été signalé pour la première fois l’année dernière qu’Apple serait l’une des premières entreprises au monde à adopter un nouveau processus 3 nm, et que nous verrions la première de ces puces en 2023.

Les derniers modèles d’iPhone 14 Pro utilisent une puce A16, que certains ont qualifiée de 4 nm, mais il serait plus exact de dire qu’il s’agit d’une puce 5 nm rétrécie.

Un passage à des puces de 3 nm pourrait autoriser jusqu’à 4 matrices, avec jusqu’à 40 cœurs de processeur par puce.

Il a été rapporté le mois dernier que les puces Apple Silicon 3 nm feront leurs débuts sur les Mac M2 Pro, avant une puce A17 pour les iPhones de l’année prochaine. De plus, Apple devrait répéter sa stratégie iPhone 14 l’année prochaine, seuls les modèles Pro obtenant la dernière puce fabriquée à l’aide du nouveau processus.

Apple a « rejeté » le prix A17

Un rapport dans le L’actualité économique quotidienne a déclaré que le fabricant de puces Apple TSMC voulait facturer davantage la société Cupertino pour le processus plus avancé.

À l’origine, la rumeur courait dans l’industrie que le prix de TSMC augmenterait l’année prochaine, allant d’environ 6% à 9% selon le processus, mais plus tard, la rumeur disait qu’il y avait une correction négociée, et l’augmentation est passée de 3% , et le taux de croissance du processus mature était de 6%.

Cependant, il poursuit en disant qu’Apple a refusé d’accepter une augmentation de prix.

Cependant, la dernière rumeur veut qu’Apple, un client important, refuse d’augmenter le prix.

Normalement, il appartiendrait à un fournisseur de fixer un prix, avec peut-être quelques négociations de la part des clients – d’autant plus que TSMC est susceptible d’être le premier fabricant de puces au monde à proposer un processus de 3 nm.

Mais c’est Apple. L’entreprise est responsable de plus de 25% des revenus de TSMC et a la réputation de négocier dur. Ou, comme cela est suggéré ici, pas de marchandage du tout…

