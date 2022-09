Comment connecter la PS2 à votre Smart TV via HDMI

Pour que vous puissiez utiliser votre PlayStation 2 sur un téléviseur moderne, il est nécessaire de convertir le signal vidéo analogique en une image numérique avant qu’il n’atteigne le téléviseur. Il existe plusieurs façons de le faire, mais la chose la plus simple que vous trouverez est un adaptateur de type ‘PS2 2 HDMI’.

Ces adaptateurs ont des prix tout à fait abordables. Ils sont placés directement au-dessus de la sortie vidéo de la console. À l’autre extrémité du dongle, l’appareil dispose d’une fente HDMI et d’une prise casque 3,5 mm.

Les convertisseurs ont des prix qui atteignent rarement 30 euros, ils constituent donc une solution assez bon marché pour résoudre ce problème qui survient avec les téléviseurs modernes. Ceux que nous vous montrons ci-dessous sont les plus connus :

Lien pour PS2 2 HDMI

Il vaut moins de 20 euros, et c’est l’un des modèles les plus vendus sur l’ensemble du marché. Il peut offrir une sortie de résolution 480p, 480i et 576i. Un câble HDMI d’un mètre est inclus dans le pack.

Ce modèle est assez célèbre, mais il ne peut fonctionner que dans un seul mode. Si vous souhaitez pouvoir basculer entre RVB et YPbPr, nous vous montrerons une alternative dans la section suivante.

Adaptateur Prozor PS2 vers HDMI RVB + YPbPr

C’est un modèle légèrement plus cher que le précédent, mais il garantit une conversion du signal PlayStation 2 vers une télévision numérique sans perte.

La chose la plus intéressante à propos de ce dongle est qu’il a deux modes différents. Nous connecterons l’appareil à la sortie vidéo de la PS2 puis nous mettrons le câble HDMI de l’adaptateur au téléviseur. L’adaptateur Prozor a un bouton qui vous permet de changer le mode vidéo. Le mode YPbPr donne la meilleure qualité d’image, mais il peut également être réglé sur le mode RVB.

La qualité des matériaux de cet adaptateur est plutôt bonne, et il permet de bien dissiper la chaleur, on n’aura donc pas de coupures lors de la transmission. Concernant les résolutions, il prend en charge 480i, 480p et 576i.

Option 2 : adaptateur RCA vers HDMI

La méthode que nous avons vue dans la première section n’est pas mauvaise du tout, mais elle a un petit inconvénient. Dans cet article, nous ne parlons que de la PlayStation 2, mais… vais-je vraiment devoir acheter un adaptateur séparé pour chaque console analogique que j’ai à la maison ? Pas nécessairement. Avec un adaptateur RCA vers HDMI, vous pouvez utiliser à la fois la PlayStation 2 et toute autre console qui traîne.

Le fonctionnement de ce type d’adaptateurs est également très simple. Côté entrée, ils ont les connecteurs de composants habituels. Et à l’autre extrémité se trouve une sortie HDMI. Avec cela, vous pourrez non seulement connecter la PlayStation 2, mais vous pourrez également redécouvrir des consoles telles que la GameCube, la Wii ou même la PlayStation originale.

Comme d’habitude dans ces cas, la qualité du dongle influencera grandement votre expérience utilisateur. Les modèles les moins chers peuvent devenir chauds et causer d’autres problèmes si nous jouons à de très longs jeux pendant les jours d’été. Voici quelques-uns de ces appareils :

QGECEN RCA vers HDMI

Ce modèle a un prix assez abordable et est le meilleur vendeur sur Amazon. Il prend en charge la sortie avec une résolution maximale de 1080p à 60 Hz, vous aurez donc une meilleure bande passante que les autres propositions.

Comme vous pouvez le voir dans les commentaires d’Amazon, c’est un adaptateur assez fiable, et les utilisateurs considèrent qu’il fait plutôt bien son travail aussi bien avec la PlayStation 2 qu’avec d’autres consoles plus récentes qui utilisaient encore ce type de connexion (comme la PS3), ce qui peut profitez de la résolution Full HD.

Convertisseur Composant vers HDMI EASYCEL

Si vous cherchez un produit encore plus complet, cet adaptateur de la marque EASYCEL est l’un des plus intéressants que vous trouverez pour connecter d’anciennes consoles à votre télévision moderne, ainsi que tout autre type d’appareil rétro.

La résolution de sortie maximale de cet adaptateur est Full HD à 50 ou 60 Hz. Il est légèrement plus cher que le modèle que nous avons présenté au début de cette section, mais il a de très bonnes notes et est un produit plus complet tant pour sa nombre de connexions selon le niveau de matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer l’appareil.

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). Néanmoins, la décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.