L’éruption des Tonga a injecté 50 millions de tonnes de vapeur d’eau dans l’atmosphère : les risques

L’éruption dévastatrice du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai a expulsé d’énormes quantités de vapeur d’eau qui menacent le climat. Ici parce que.

Le 15 janvier de cette année, il y a eu un événement naturel d’importance catastrophique, en raison de la puissance libérée et des effets ressentis à l’échelle mondiale. L’explosion du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Haʻapai dans le Royaume des Tonga a en effet non seulement effacé l’île homonyme (inhabitée, heureusement) des cartes, mais a libéré une énergie comparable à celle de 500 bombes atomiques sur Hiroshima. Cela en a fait l’éruption la plus violente du siècle. Il était si puissant que l’onde de pression résultante a pu faire le tour de la Terre deux fois, et des ondes gravitationnelles atmosphériques ont été générées qui ont été détectées aussi loin que l’espace. L’explosion soudaine, illustrée par d’impressionnantes vidéos satellites, a déclenché des vagues de 15 mètres de haut – responsables de la mort de plusieurs personnes sur des îles lointaines – et un panache de cendres, de gaz volcaniques et de vapeur d’eau qui a atteint plus de 30 kilomètres de hauteur à 24 heures de l’événement. . Les conséquences de cette explosion apocalyptique sont toujours examinées par des experts ; une étude qui vient d’être publiée a par exemple déterminé que 50 millions de tonnes de vapeur d’eau ont été rejetées dans l’atmosphère à la suite de l’éruption, une concentration qui pourrait alimenter le réchauffement climatique de la planète, déjà catalysé par les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines .

Une équipe de recherche internationale dirigée par le scientifique Holger Vomel du National Center for Atmospheric Research de Boulder (États-Unis), qui a collaboré étroitement avec sa collègue Stefania Evan du LACy (LACy, Laboratoire Atmosphère et Cyclones) de l’Université de La Réunion (France) et avec le Dr Matt Tulli du Bureau of Meteorology de Melbourne (Australie). Les chercheurs ont mesuré la quantité de vapeur d’eau injectée dans la stratosphère grâce à un travail de terrain minutieux, à l’aide de radiosondes sur des ballons météorologiques. Selon les scientifiques, ces événements rares sont capables de modifier significativement la chimie et la dynamique de la haute atmosphère pendant plusieurs années ; la situation peut avoir été compliquée en raison de l’implication d’un volcan sous-marin. « Parce que le volcan était sous l’eau, la quantité de vapeur d’eau dans le panache stratosphérique en développement était élevée, et contrairement à d’autres grandes éruptions, cela a peut-être augmenté la quantité de vapeur d’eau stratosphérique mondiale de plus de 5% », ont-ils déclaré. écrit dans le résumé de l’étude.

Une augmentation globale de l’humidité dans la stratosphère de cette ampleur, selon les chercheurs, pourrait déclencher un refroidissement stratosphérique et un réchauffement de surface ultérieur. En effet, la vapeur d’eau atmosphérique absorbe le rayonnement solaire et le restitue sous forme de chaleur ; rappelez-vous que la stratosphère, la deuxième couche de l’atmosphère terrestre, commence à 20 kilomètres d’altitude à l’équateur (environ 6 – 8 aux pôles) et se termine à 50 kilomètres, là où commence la troposphère. Avec 50 millions de tonnes de vapeur d’eau supplémentaire dans la stratosphère, la surface de notre planète devrait se réchauffer dans les mois à venir, mais les scientifiques ne savent pas quelle sera la hausse de température. De grandes éruptions dans le passé avaient provoqué une baisse de la température de surface – l’éruption du Pinatubo l’a fait chuter de 0,5°C pendant environ un an – en raison des substances émises dans l’atmosphère, mais dans ce cas, étant la vapeur d’eau la composé principal émis, le phénomène inverse se produira. Les détails de la recherche « Injection de vapeur d’eau dans la stratosphère par Hunga Tonga-Hunga Ha’apai » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Science.