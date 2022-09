Le virus du bouton de fièvre génétiquement modifié peut vaincre plusieurs types de cancer

C’est ce que suggèrent les premiers résultats de l’essai clinique, présentés au Congrès de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO) en 2022 : « Des signes d’efficacité chez les patients atteints de tumeurs avancées difficiles à traiter ».

Il a été démontré qu’une version génétiquement modifiée du virus de l’herpès labial, le virus de l’herpès simplex de type 1 (HSV-1), vainc plusieurs types de cancer en détruisant directement les cellules cancéreuses et en activant également la réponse du système immunitaire contre le cancer. C’est ce que suggèrent les premiers résultats, présentés au Congrès de la Société Européenne d’Oncologie Médicale (ESMO) 2002 à Paris, de l’essai clinique de phase 1 qui teste l’innocuité et la posologie, ainsi que l’évaluation de la capacité à réduire les tumeurs, de la version modifiée du HSV-1 chez les patients atteints de cancers avancés et difficiles à traiter – y compris le cancer de la peau (mélanome cutané), des glandes salivaires (carcinome mucoépidermoïde), de l’œsophage (carcinome de l’œsophage), des yeux (mélanome uvéal) et de la tête et du cou (carcinome épidermoïde de la tête et du cou) – ne répondant pas aux autres traitements médicamenteux, y compris l’immunothérapie par inhibiteur de point de contrôle (anti-PD1).

Qu’est-ce que le virus du bouton de fièvre génétiquement modifié et comment ça marche

La version modifiée du HSV-1, appelée RP2 et produite par la société de biotechnologie américaine Replimune, est un virus à activité oncolytique qui a été conçu pour avoir une double action contre les tumeurs, infectant et se multipliant uniquement à l’intérieur des cellules cancéreuses jusqu’à leur éclatement (lyse tumorale ) et également en bloquant une protéine connue sous le nom de CTLA-4 qui supprime les freins du système immunitaire, augmentant sa capacité à éliminer les cellules cancéreuses. RP2 a également été conçu pour produire des molécules appelées GM-CSF et GALV-GP-R, qui confèrent au virus des capacités supplémentaires pouvant stimuler davantage le système immunitaire pour agir contre le cancer.

Ce type d’immunothérapie oncolytique expérimentale est injecté directement dans les tumeurs et a été testé à la fois seul et en association avec l’immunothérapie au nivolumab dans un premier groupe de 30 patients dans l’étude de phase I en cours. Les cycles de traitement comprenaient une injection intratumorale initiale suivie d’un maximum de sept doses supplémentaires toutes les deux semaines pendant 4 mois.

Les premiers résultats de l’essai clinique du RP2

Une équipe de chercheurs de l’Institute of Cancer Research de Londres et du Royal Marsden NHS Foundation Trust de Chelsea, au Royaume-Uni, a examiné les données préliminaires de l’étude, notant que l’immunothérapie oncolytique RP2 montrait des signes d’efficacité chez 10 patients traités sur 30, dont 3 en monothérapie et 7 en association avec nivolumab. Dans le premier groupe, un patient atteint d’un cancer des glandes salivaires a signalé une régression complète de la tumeur, restant sans cancer 15 mois après le début du traitement. Les deux autres patients de ce groupe, qui avaient un cancer de l’œsophage et un mélanome uvéal, tous deux avec des métastases hépatiques, ont signalé une régression tumorale et répondent toujours au traitement 18 et 15 mois après le début du traitement, respectivement, ce qui indique l’absence de progression de la maladie.

Sept patients ayant reçu l’association RP2 + nivolumab ont également bénéficié du traitement (quatre patients avec un mélanome cutané, deux avec un mélanome uvéal et un avec un carcinome épidermoïde de la tête et du cou), observant un arrêt ou une réduction de la croissance tumorale. Parmi ces sept patients, six sont restés sans progression à 14 mois.

Les chercheurs ont également découvert des changements positifs dans le « microenvironnement immunitaire » de la tumeur, la zone adjacente à la tumeur, où ils ont trouvé plus de cellules immunitaires dans la zone, y compris les lymphocytes T CD8 +, et des gènes « activés » liés à la réponse immunitaire. -cancer. En ce qui concerne les effets secondaires, l’immunothérapie oncolytique RP2 a montré des événements indésirables légers, principalement de la fièvre, des frissons et de la fatigue, et en aucun cas une intervention médicale n’a été nécessaire.

Soulignant la pertinence des résultats, le responsable de l’étude, le professeur Kevin Harrington, professeur de thérapies biologiques contre le cancer à l’Institut de recherche sur le cancer. « Il est rare de voir d’aussi bons taux de réponse dans les essais cliniques de stade précoce, car leur objectif premier est de tester la sécurité du traitement et parce que ces études impliquent des patients atteints de cancers très avancés pour lesquels les traitements actuels ont cessé de fonctionner. – a déclaré le professeur Harrington qui est également oncologue consultant au Royal Marsden NHS Foundation Trust -. Les résultats préliminaires de l’essai suggèrent qu’une forme génétiquement modifiée du virus de l’herpès pourrait potentiellement devenir une nouvelle option de traitement pour certains patients atteints de cancers avancés, y compris ceux qui n’ont pas répondu à d’autres formes d’immunothérapie. J’ai hâte de voir si nous continuons à voir des avantages alors que nous traitons un nombre croissant de patients« .