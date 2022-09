Pierce Brosnan se prononce sur qui devrait être le nouveau 007

La recherche d’un nouveau 007 se poursuit après les adieux de Daniel Craig et le dernier à se prononcer sur l’avenir du personnage a été Pierce Brosnan, qui a incarné l’espion emblématique entre 1995 et 2002. L’acteur a été surpris par la question dans une interview. pour GQ dans lequel il semblait même contrarié par le sujet. « Qui devrait le faire ? Je m’en fiche, même si ce sera intéressant de voir qui ils attrapent. Qui que ce soit, je lui souhaite bonne chance.

Lors de l’échange avec la publication, l’acteur reconnaît également avoir vu les derniers opus de la saga, mais on ne peut pas dire qu’ils l’aient fasciné, du moins No Time to Die, dont il ne se souvient même pas du nom. « J’ai vu le dernier film et j’ai aussi vu Skyfall. J’ai adoré Skyfall. Avec le dernier, je ne suis pas si sûr. Daniel y met toujours son cœur. Il est très courageux et très fort, mais… » Brosnan termine par en disant. Le magazine lui-même précise qu’il a laissé la pensée en l’air, ne voulant pas faire plus de sang.

Ce n’est pas la première fois que Brosnan parle de la série avec dédain, car il a toujours reconnu qu’il n’aime pas se souvenir de cette époque et que, bien qu’il admette que cela lui a fait du bien et lui a ouvert des portes, il a détesté beaucoup des choses sur le fait de jouer à Bond, comme toutes ces « phrases pleines d’esprit » que les gens adoraient. Pour l’acteur, ni sa performance n’a rendu justice au personnage, ni le personnage ne lui a rendu justice, il déteste donc qu’on se souvienne de lui comme tel.

Le cas de Brosnan est curieux, car beaucoup d’entre nous se souviennent de lui comme l’un des visages les plus représentatifs de 007, mais il n’a joué Bond que pendant sept ans. Sept ans au cours desquels il a eu le temps de réaliser, oui, certains des meilleurs films de la franchise. Il y en avait quatre, pour être exact : GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Never Enough et Die Another Day. Cependant, cette semaine, nous avons appris que les producteurs du personnage veulent désormais un engagement de dix ans de leur prochaine star.

Une décennie dans laquelle ils auraient toujours la priorité dans le calendrier et l’agenda de l’élu. Dites-le à un Daniel Craig qui ne s’est guère prodigué pendant les près de quinze années qu’il a duré dans sa skin, durant lesquelles il s’est plaint à plus d’une occasion. Les candidats actuels de 007 (Idris Elba, Tom Hardy, etc.) pourront-ils mettre leur vie entre parenthèses si longtemps ? On verra bien, même s’il semble que le choix du prochain Bond semble aller loin.