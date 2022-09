Les accélérateurs de flux optique Nvidia peuvent également utiliser la génération de trames AI pour l’encodage vidéo

Quelque chose à espérer : de nombreux consommateurs attendent avec impatience les nouvelles cartes graphiques de cette année pour leurs capacités de jeu, mais ils introduisent également de nouveaux outils pour l’encodage vidéo. Les GPU de la série RTX 4000 de Nvidia ajoutent une astuce supplémentaire pour doubler les fréquences d’images lors de l’encodage vidéo.

Les accélérateurs de flux optique derrière la nouvelle fonctionnalité DLSS 3 de Nvidia n’augmenteront pas seulement les fréquences d’images des jeux vidéo. Les créateurs de contenu peuvent également utiliser la technologie pour augmenter artificiellement les fréquences d’images des vidéos qu’ils encodent.

Alors que DLSS 2.0 utilise les cœurs Tensor des GPU RTX 2000 et 3000 de Nvidia pour générer de nouveaux pixels grâce à l’apprentissage automatique, DLSS 3 utilise les accélérateurs de flux optiques de la série 4000 pour créer de nouveaux cadres. Les jeux PC prenant en charge DLSS 3 peuvent doubler leurs fréquences d’images en plus des gains de performances du DLSS 2.0, mais la technologie de Nvidia peut apporter les mêmes améliorations aux vidéos.

Les vecteurs de mouvement sont un outil utilisé par DLSS pour améliorer les fréquences d’images du jeu, et Nvidia les utilise également dans ce qu’il appelle la conversion ascendante de la fréquence d’images assistée par le moteur (FRUC). Il s’agit essentiellement d’une forme d’interpolation de mouvement assistée par hardware. Le concept est similaire à la façon dont les téléviseurs peuvent lisser et interpoler le mouvement, mais les cœurs CUDA et les accélérateurs de flux optique du RTX 4000 rendent le processus plus rapide et plus précis. Lorsque les images interpolées présentent des artefacts, les techniques de remplissage de trous dans le domaine de l’image peuvent les remplir pour créer une image finale précise.

Les API de la bibliothèque FRUC prennent en charge les formats de surface d’entrée ARGB et NV12. Ils sont également compatibles avec toutes les applications DirectX et CUDA.

L’interpolation de mouvement améliorée pourrait différencier Lovelace de la série Arc Alchemist d’Intel et des GPU RDNA3 d’AMD, car les trois introduisent l’encodage AV1 basé sur GPU. Les premiers tests montrent que AV1 présente de grands avantages par rapport à l’encodage H.264 en termes de vitesse, d’utilisation des données et de qualité d’image. Le nouveau format permet aux streamers et aux créateurs de contenu d’encoder plus efficacement des vidéos à haute résolution. Contrairement à H.265, AV1 est également libre de droits.

Google pousse également l’encodage AV1 car le format devient de plus en plus important sur YouTube. Cette semaine, la société a publié une mise à jour importante pour son encodeur AV1 open source – AOM-AV1 3.5 – qui prend désormais en charge l’encodage parallèle de trame pour un plus grand nombre de threads. Selon la résolution vidéo et le nombre de threads du processeur, la mise à jour pourrait réduire les temps d’encodage de 18 à 34 %.