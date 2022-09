Le télescope spatial James Webb montre Neptune et ses anneaux comme jamais vus auparavant

Les images spectaculaires publiées par la NASA mettent en évidence même les anneaux planétaires les plus faibles du géant de glace.

Les anneaux les plus faibles de Neptune montrés par le télescope spatial James Webb / NASA

« Cela fait trois décennies que nous n’avons pas vu ces anneaux faibles et poussiéreux, et c’est la première fois que nous les voyons dans l’infrarouge.« . C’est avec ces mots que la scientifique Heidi Hammel, de l’équipe interdisciplinaire du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA, a présenté les premières images spectaculaires de Neptune et de ses anneaux, dans la vision la plus nette jamais observée. En fait, certains des anneaux planétaires les plus faibles n’ont pas été observés depuis que la sonde Voyager 2 est devenue le premier vaisseau spatial à observer Neptune lors d’un survol en 1989.

Neptune observé par le télescope spatial James Webb

Depuis sa découverte en 1846, Neptune a toujours fasciné les chercheurs. Située à une distance du Soleil 30 fois plus grande que la Terre, la planète orbite dans la région éloignée et sombre du système solaire extérieur, où notre étoile mère apparaît si petite et faible que le midi neptunien est similaire à un crépuscule sombre sur Terre. . . Classée comme une géante de glace par la composition chimique de son intérieur, comparée à d’autres géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, Neptune est beaucoup plus riche en éléments plus lourds que l’hydrogène et l’hélium. Cela est évident dans son aspect bleuté caractéristique, dû à de petites quantités de méthane gazeux, comme le montrent également les images du télescope spatial Hubble aux longueurs d’onde visibles.

Aux observations précédentes de Neptune, s’ajoutent maintenant les nouvelles images captées par le télescope spatial James Webb, dans lesquelles la planète n’apparaît pourtant pas bleue, car le méthane absorbe si fortement la lumière rouge et infrarouge qu’elle est plutôt sombre aux longueurs d’onde de la caméra proche infrarouge (NIRCam) de l’observatoire, sauf là où il y a des nuages ​​de méthane gelé à haute altitude. Ces nuages, explique la NASA, sont proéminents sous forme de stries et de points lumineux, qui reflètent la lumière du soleil avant qu’elle ne soit absorbée par le méthane.

L’observatoire spatial a également capturé sept des 14 lunes connues de Neptune, dont la plus importante est Triton, qui se caractérise par un éclat glacé d’azote condensé qui permet au corps céleste de refléter, en moyenne, 70 % de la lumière solaire qui le reflète. les coups.