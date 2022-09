WhatsApp se prépare à lancer ses avatars : comment ils fonctionneront et où ils pourront être utilisés

La première application de la nouvelle fonctionnalité lancée par Meta devrait concerner les stickers : une fois que vous aurez construit votre avatar il sera possible de le décliner dans différents contextes.

Plus qu’une nouveauté, cela ressemble à une mise aux normes. Le portail qui analyse quotidiennement les mises à jour de WhatsApp a publié une série de captures d’écran montrant l’une des nouvelles fonctionnalités de l’application. Dans un avenir « pas trop lointain », les utilisateurs pourront créer leur propre avatar 3D directement depuis WhatsApp. Il sera possible de l’utiliser comme photo de profil, comme base pour créer des autocollants et à l’avenir également comme image animée pour répondre aux appels.

La mise à jour n’est pas si différente des avatars déjà vus sur d’autres plateformes. Les premiers échantillons publiés rappellent beaucoup les alter ego numériques déjà présentés par Apple et Samsung. Mais pas seulement. Les modèles 3D ressemblent à ce que nous avons déjà vu dans le métaverse : il n’est donc pas difficile d’imaginer qu’il pourrait y avoir une certaine forme d’interaction entre l’application de messagerie et la manière virtuelle que Meta construit.

Tous les stickers déjà sortis

La première mise à jour qui devrait être introduite concernera les autocollants. Une fois que vous avez construit votre Avatar, WhatsApp devrait créer automatiquement une série d’autocollants avec des situations déjà définies. Dans la capture d’écran, nous voyons différentes variantes du visage de Mark Zuckerberg. Il y a les plus classiques, comme les pleurs, la joie ou tomber amoureux mais il y a aussi de la place pour des solutions plus bizarres. A signaler un mic-drop et un ballon énigmatique aux traits d’un chat en quête d’attention.