Combien de fourmis vivent sur Terre: le nombre total calculé par les scientifiques

Jusqu’à présent, il n’existait aucune estimation fiable de l’abondance mondiale de ces insectes.

Qui sait combien de fois, en observant une fourmilière, nous nous sommes demandé combien de fourmis pouvaient se trouver à l’intérieur. Les compter semblerait impossible, pourtant une recherche qui vient d’être publiée sur Actes de l’Académie nationale des sciences (PNAS) il est allé bien plus loin, non seulement en calculant le nombre moyen de fourmis vivant dans un nid – de quelques dizaines à quelques milliards, selon les espèces – mais en déterminant même pour la première fois le nombre total de fourmis qui existent sur Terre. L’étude, qui a examiné tous les continents et les principaux habitats, y compris les forêts, les déserts, les prairies et les villes, a fourni la première estimation systématique et empirique de l’abondance mondiale de ces insectes, impliquant l’analyse de 489 recherches sur les populations de fourmis dans le monde et la utilisation de méthodes de collecte et de comptage des fourmis, telles que des pièges et des échantillons de colonies.

Le nombre de fourmis vivant sur Terre

« De tout cela, nous avons estimé qu’il y a environ 20 quadrillions de fourmis sur Terre – 20 milliards de millions, ndlr -. Ce chiffre, bien que conservateur, est entre deux et vingt fois plus élevé que les estimations précédentes « , a déclaré le groupe de recherche dans un article sur La conversationprécisant que par rapport aux approches utilisées par le passé et basées sur des stratégies de calcul « top-down », pour lesquelles les fourmis auraient constitué environ 1 % de la population mondiale d’insectes, leur estimation reposait sur un calcul « bottom-up » méthode, plus fiable car « elle utilise des données sur les fourmis observées directement sur le terrain et fait moins d’hypothèses ».

La prochaine étape pour les chercheurs consistait à déterminer le poids de toutes ces fourmis en termes de composition en carbone. « Nous avons estimé que 20 quadrillions de fourmis de taille moyenne correspondent à un poids sec ou « biomasse » d’environ 12 millions de tonnes de carbone. C’est plus que la biomasse combinée des oiseaux et des mammifères sauvages et environ 20 % de la biomasse humaine totale. Cependant, puisque le carbone représente environ la moitié du poids sec d’une fourmi, si nous incluions le poids des autres éléments du corps, leur masse totale serait encore plus élevée. »

En plus du nombre et de la biomasse totale de ces insectes, les chercheurs ont également évalué la répartition des fourmis sur la surface de la terre. « L’abondance culmine sous les tropiques et varie six fois entre les différents habitats. Cela souligne l’importance des régions tropicales dans le maintien de populations de fourmis en bonne santé », ont précisé les chercheurs. Les fourmis sont aussi particulièrement abondantes dans les forêts et, étonnamment, dans les régions arides. Mais ils deviennent moins courants dans les habitats artificiels ».

Leur rôle dans l’écosystème est vital pour l’homme. Par exemple, une étude récente a révélé que les fourmis pouvaient être plus efficaces que les pesticides pour aider les agriculteurs à contrôler les pesticides, et une autre recherche a mis en évidence leur capacité à forger des interactions étroites avec différentes espèces animales et végétales qui ne pourraient pas survivre sans elles. Néanmoins, le nombre mondial d’insectes diminue en raison de menaces telles que la destruction et la fragmentation de l’habitat, l’utilisation de produits chimiques, les espèces envahissantes et le changement climatique. « Cependant, les données sur leur biodiversité sont effroyablement rares – ont conclu les chercheurs -. Nous espérons que notre étude fournira une base pour de nouvelles recherches pour aider à combler cette lacune. »