House of the Dragon dépasse le public de la saison 6 de Game of Thrones en 5 épisodes

House of the Dragon est un succès dès le jour de sa première, devenant la plus grande première de l’histoire de HBO Max avec ses près de 10 millions de téléspectateurs. Mais c’est que désormais, et après les cinq premiers épisodes déjà diffusés, le prequel de Game of Thrones cumule en moyenne pas plus et pas moins de 29 millions de téléspectateurs rien qu’aux États-Unis ; une vraie folie. Et c’est que si on met ces données en perspective, on voit que Game of Thrones n’a pas dépassé ces chiffres d’audience jusqu’à la septième saison, ce qui a entraîné un niveau de popularité absolument écrasant pour sa préquelle. Cela a été partagé exclusivement par le média Variety.

Dracarys : House of the Dragon détruit tout

Bien sûr, il ne faut pas oublier que House of the Dragon attire les millions de fans qui viennent directement de Game of Thrones, un public qui brûle du désir d’en voir de plus en plus sur un univers fantastique aussi fascinant créé par George RR Martin. ; Néanmoins, la grande qualité d’une série qui bat des records, tant pour sa mise en scène, sa réalisation et sa photographie que pour son intrigue et les performances de son casting, a aussi beaucoup à dire.

Mais c’est aussi que House of the Dragon maintient une tendance à la hausse en termes de chiffres de suivi par ses followers, avec 3% de téléspectateurs en plus du cinquième épisode par rapport au quatrième et 5% de plus que le troisième. Reste maintenant à voir comment le public réagit au nouveau casting du sixième épisode centré sur deux de leurs personnages les plus aimés et les plus charismatiques de la série, tels que Rhaenyra et Alicent, puisque les actrices « adolescentes » Milly Alcock et Emily Carey donnent chemin vers leurs versions plus adultes avec Emma D’Arcy et Olivia Cooke, respectivement.

Source | Variety