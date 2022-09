Microsoft déploie la mise à jour Windows 11 22H2 avec un nouveau menu Démarrer, des fonctionnalités de jeu et de sécurité

En un mot : Microsoft a commencé à déployer la mise à jour Windows 11 2022, également connue sous le nom de mise à jour 22H2, dans plus de 190 pays. Il introduit plusieurs mises à niveau et nouvelles fonctionnalités dans le système d’exploitation le plus récent de l’entreprise, notamment un menu Démarrer mis à jour, une meilleure recherche et un explorateur de fichiers remanié. Microsoft ajoute également au système d’exploitation des outils améliorés axés sur la sécurité et les jeux.

Les changements les plus notables apportés par la mise à jour concernent le menu Démarrer, dont certains anciens utilisateurs de Windows 10 seront ravis de voir : la possibilité de faire glisser des icônes du menu et de les déposer sur la barre des tâches et l’introduction de dossiers, qui sont créés par glisser et déposer des applications les unes sur les autres.

Les utilisateurs peuvent également ajouter plus de personnalisation au panneau du menu Démarrer en choisissant d’avoir plus de fichiers/applications épinglés, plus recommandés, ou de s’en tenir à la disposition par défaut. Microsoft promet également une « recherche plus rapide et plus précise ».

La mise à jour 22H2 donne à File Explorer une refonte. Il y a une nouvelle page d’accueil qui vous permet d’épingler des fichiers pour un accès rapide, similaire au menu Démarrer, et Microsoft introduit des onglets de type navigateur, bien qu’ils n’arrivent pas avant la fin octobre.

Les éditeurs vidéo apprécieront peut-être le nouveau Clipchamp à venir sur Windows 11 en tant qu’application de boîte de réception. Il y a aussi la promesse d’appels vidéo améliorés grâce à la nouvelle caméra Windows Studio, offrant des fonctionnalités telles que la mise au point vocale et le flou d’arrière-plan.

Certains éléments de la mise à jour sont axés sur les jeux. Microsoft écrit que la mise à jour offrira des optimisations de performances pour améliorer la latence et déverrouiller des fonctionnalités telles que le HDR automatique et le taux de rafraîchissement variable pour les jeux fenêtrés DirectX 10 et DirectX 11 – ces fonctionnalités n’étaient auparavant disponibles qu’avec les jeux en plein écran ou les titres DirectX 12. En parlant de cela, la mise à jour offre également le prise en charge de DirectX 12 Ultimate et DirectStorage.

Il existe une nouvelle application d’étalonnage HDR et l’accès à la barre de jeu Xbox à l’aide d’un contrôleur Xbox affiche un lanceur rapide pour les jeux récents et les lanceurs de jeux, de sorte que vous n’avez pas à continuer à basculer entre le clavier/la souris et un contrôleur.

La mise à jour renforce la sécurité de Windows 11 via Smart App Control. Basé sur Windows Defender Application Control, il tente de prédire si une application est sûre et l’empêche automatiquement de s’ouvrir à l’aide d’un modèle d’IA basé sur les 43 000 milliards de signaux de sécurité qu’il collecte quotidiennement. Il existe également un nouveau Microsoft Defender SmartScreen qui permet aux utilisateurs de savoir s’ils saisissent leurs informations d’identification Microsoft dans une application malveillante ou un site Web compromis.

Microsoft affirme avoir pris en compte les commentaires des utilisateurs concernant le processus de livraison des mises à jour. Les mises à jour de fonctionnalités sont maintenant plus petites. Par rapport à Windows 11 21H2, la taille de téléchargement de la nouvelle mise à jour a été réduite d’environ 450 Mo, tandis que les temps de téléchargement et d’installation des mises à jour cumulatives mensuelles ont également été réduits. La société a ajouté qu’elle programmerait désormais des installations de mise à jour à des moments précis de la journée, ce qui pourrait entraîner une réduction des émissions de carbone.