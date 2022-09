On se ment à soi-même pour être égoïste : que sont les illusions morales

Il y a des illusions morales qui fonctionnent dans le cerveau comme des illusions d’optique : elles modifient la perception de la réalité au point de nous faire adopter un comportement égoïste.

Des scientifiques de l’Université de Linköping, sur le fond d’une thèse, ont étudié le comportement de l’être humain face à l’équité et ont découvert que, comme c’est le cas avec les illusions d’optique, nous mettons en œuvre des illusions morales afin de modifier notre capacité prise de décision au point de nous rendre plus égoïstes. Bref, on se ment à soi-même pour être égoïste. Mais voyons en détail ce que cela indique.

Les illusions d’optique enseignent

Tout comme les illusions d’optique qui trompent l’œil en nous présentant une image déformée de la réalité, il existe des « illusions morales » qui trompent notre capacité de décision en nous rendant plus égoïstes.

Marge de manœuvre morale, c’est quoi

Il existe un « espace de manœuvre moral » dans lequel nous évoluons lorsque nous agissons dans certaines situations qui conduit à faire des choix égoïstes que nous ne percevons cependant pas comme tels : c’est-à-dire que nous nous leurrons que nous nous sommes bien comportés. Cela se produit parce que nous créons notre propre sens de l’équité qui, pas nécessairement, correspond à la réalité : comme cela se produit avec les illusions d’optique.

Illusions morales : quand elles entrent sur le terrain

Plus précisément, ces illusions morales entrent en jeu dans des situations de compétition où nous apprécions différemment l’équité, selon que nous réussissons ou non. Exemple : nous perdons dans un jeu et nous blâmons quelque chose d’autre en dehors de nous : quelqu’un a triché, le terrain n’était pas de niveau. On gagne un match, on donne du crédit à nos compétences : elles sont trop fortes.

Parce que nous nous mentons

Les experts de l’Université de Linköping expliquent également que lorsque nous devons prendre des décisions, mais que nous n’avons pas suffisamment d’informations, nous ne creusons pas plus profondément pour éviter d’autres informations qui pourraient nous culpabiliser à propos de nos choix – ils ne veulent tout simplement pas être égoïste sciemment.

Un peu comme dire ‘je ne veux pas voir de maltraitance animale dans les élevages parce que je ne veux pas culpabiliser quand je mange de la viande, mais en même temps je ne veux pas arrêter d’en manger’.

La connaissance nous contraint à un altruisme que nous voudrions éviter.

Il y a une note positive

Les illusions morales n’entrent pas en jeu lorsque nous prenons des décisions au niveau communautaire.

Dans ce cas, nous savons ce qui est moralement plus juste.

Bref, quand on veut, on sait ne pas être égoïste.

L’étude, intitulée « Illusions morales », fait partie d’une thèse de la doctorante Kajsa Hansson de l’Université de Linköping.