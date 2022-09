Les talibans interdisent PUBG et TikTok en Afghanistan pour leur violence et leur immoralité

WTF ? ! Dans ce qui ressemble à une décision légèrement hypocrite, le groupe militant taliban va interdire PUBG : Battlegrounds en Afghanistan dans les trois prochains mois. La raison? Le jeu est accusé de « promouvoir la violence » et de « tromper les jeunes ».

L’interdiction est l’une des nombreuses mises en œuvre par les talibans depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan en août de l’année dernière à la suite de l’effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis et du retrait des troupes américaines. La musique, les films, les feuilletons télévisés et les chaînes, et plus de 23 millions de sites Web ont tous été interdits pour leur « contenu immoral ».

La décision d’interdire PUBG et TikTok parce qu’ils égaraient la jeunesse afghane a été annoncée en avril. PCGamer note qu’une récente réunion entre le ministère afghan des Télécommunications, un responsable de l’application des lois de la charia et des représentants de la sécurité a abouti à la décision de mettre en œuvre une interdiction de PUBG dans les 90 prochains jours, tandis que TikTok sera interdit dans un mois.

Les fournisseurs de services de télécommunications et Internet du pays ont été invités à veiller à ce que l’accès aux applications – l’interdiction de PUBG vise principalement sa version mobile – soit limité dans les périodes respectives.

TikTok et PUBG sont devenus de plus en plus populaires récemment en raison de l’interdiction par les talibans d’autres formes de divertissement, ironiquement. La BBC note que près des deux tiers des 39 millions d’habitants de l’Afghanistan sont âgés de 25 ans et moins. Environ 100 000 joueurs simultanés se connectaient à PUBG au début de l’année, provoquant une panique morale dans le pays.

L’Afghanistan n’est pas le seul pays à interdire ces applications. PUBG et TikTok étaient deux des centaines d’applications que l’Inde a interdites en 2020 en raison de leurs liens avec la Chine. Le gouvernement a déclaré que les applications étaient « engagées dans des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public ». Le Pakistan a également interdit PUBG pour être trop addictif et avoir une mauvaise influence sur les enfants, tandis que les fans en Chine peuvent jouer à une version aseptisée du géant de la bataille royale appelée Game for Peace.

Comme pour les interdictions dans d’autres pays, attendez-vous à voir la popularité des VPN augmenter soudainement en Afghanistan une fois les interdictions mises en vigueur.