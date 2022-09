Lancement des livres audio Spotify avec 300 000 titres, mais pas de réductions pour les abonnés

Les livres audio Spotify sont désormais en vente, suite à l’annonce par la société qu’elle diversifiait davantage son modèle commercial en acquérant la plateforme de livres audio Findaway. Il fait suite à une précédente diversification dans le podcasting.

Si cela ressemble à de vieilles nouvelles, c’est parce que Spotify s’est auparavant plongé dans l’eau en offrant seulement une poignée de titres du domaine public, mais a maintenant 300 000 titres payants disponibles…

Arrière plan

Spotify n’a presque jamais tiré profit de son service de musique en streaming, et ce n’est pas une surprise. Après l’acquisition de l’entreprise Beats par Apple, Jimmy Iovine a déclaré qu’il était presque impossible d’en tirer de l’argent.

Iovine, dont le service Beats Music, vieux de plusieurs mois, a été acquis par Apple avant le lancement d’Apple Music, décrit le secteur de la musique en streaming comme n’étant pas rentable pour les entreprises qui ne vendent que des abonnements. « Les services de streaming ont une mauvaise situation, il n’y a pas de marges, ils ne gagnent pas d’argent », a-t-il déclaré. « Amazon vend Prime ; Apple vend des téléphones et des iPads ; Spotify, ils vont devoir trouver un moyen d’amener ce public à acheter autre chose. Iovine le saurait. Son entreprise vendait principalement des écouteurs et des haut-parleurs avant qu’Apple n’achète à la fois l’activité des haut-parleurs et celle du streaming.

En effet, la majorité du coût de l’abonnement mensuel est répercutée sur les labels de musique, qui se partagent ensuite la prise entre eux, les compositeurs et les artistes. Après les coûts d’exploitation et de marketing, il ne reste pratiquement plus rien pour la société de streaming.

Les podcasts sont beaucoup plus rentables, car l’entreprise peut offrir la plupart de son contenu sans aucun coût d’acquisition ou de licence, et peut également prendre une part des revenus des podcasts par abonnement.

Livres audio Spotify

Le journaliste hollywoodien dit que Spotify a maintenant lancé son service de livres audio.

Spotify a officiellement lancé son activité de livres audio en tant que modèle à la carte qui permettra aux utilisateurs d’acheter et de télécharger des livres audio individuels. Au lancement, le catalogue de livres audio de Spotify comprend 300 000 titres d’éditeurs majeurs et indépendants pour les utilisateurs aux États-Unis. Les livres audio peuvent être découverts via la fonction de recherche de l’application Spotify, et les acheteurs seront redirigés vers une page Web distincte pour effectuer leur achat. Une fois terminé, les utilisateurs peuvent revenir à l’application Spotify pour écouter le livre, en ligne et hors ligne.

Si vous vous demandez ce que les abonnés payants en retirent, ce n’est… rien.

Contrairement à d’autres concurrents de livres audio comme Audible d’Amazon, qui offre des remises et des crédits sur les livres audio aux abonnés, Spotify n’offre pas de remises sur les livres audio aux abonnés Premium, du moins au lancement. Lors d’un appel avec des journalistes, Nir Zicherman, vice-président de Spotify et responsable mondial des livres audio et du contenu sécurisé, a déclaré que la société explorait activement d’autres modèles commerciaux mais, après avoir parlé avec des partenaires de l’industrie, a déterminé que le modèle à la carte « était le meilleur moyen de commencez à activer des livres audio et à apprendre de la façon dont les gens interagissent avec les titres individuels.

Ne vous attendez pas non plus à de meilleurs prix de Spotify qu’Amazon, Audible ou Apple Books.

Zicherman a décrit la tarification comme « conforme aux normes de l’industrie ».

Cela ressemble à une affaire trop belle pour être manquée…

