Les suppléments de multivitamines peuvent réduire le risque de déclin cognitif, selon une étude

La prise quotidienne d’un supplément de multivitamines a réduit le risque de déclin cognitif de 60 % dans un groupe de personnes âgées. Résultat à confirmer.

La prise quotidienne de suppléments de multivitamines peut augmenter la cognition et protéger les personnes âgées du déclin cognitif. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude baptisée COSMOS-Mind portant sur plus de 2 000 hommes et femmes. Le résultat, lié à une enquête observationnelle et qui ne montre donc aucun lien de causalité, est en tout cas très significatif puisqu’on estime que les démences et autres pathologies liées au déclin de la cognition vont se généraliser de plus en plus dans les années à venir, parallèlement à le vieillissement de la population. Qu’il suffise de dire qu’actuellement, il y a environ 50 millions de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence dans le monde, mais en 2030, elle atteindra 66 millions et en 2050 à 115 millions, avec un impact sanitaire, social et économique dévastateur attendu. impact. . Par conséquent, il est extrêmement important de disposer d’une méthode potentielle simple et peu coûteuse pour réduire l’impact du déclin cognitif.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la Wake Forest University School of Medicine, en Caroline du Nord, a déterminé que les suppléments de multivitamines peuvent réduire le déclin cognitif chez les personnes âgées, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Brigham and Women’s Hospital de Boston et de la Harvard University School of Medicine ( Massachusetts). Les scientifiques, dirigés par le professeur Laura D. Baker, ont découvert par accident l’efficacité potentielle des suppléments. En effet, puisque des investigations antérieures avaient montré que les flavonols – substances présentes dans le cacao et d’autres produits d’origine végétale – étaient capables de protéger contre certains cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète et plus encore, les scientifiques ont voulu comprendre s’ils pouvaient aussi être efficaces contre les troubles cognitifs. déclin. Ils ont donc impliqué 2 262 hommes et femmes (60 % du total) âgés en moyenne de 73 ans dans une étude de 3 ans, dans laquelle ils ont non seulement évalué l’efficacité des flavonols seuls par rapport à un placebo, mais également d’un supplément multivitaminé contenant ces substances.

En croisant toutes les données il est ressorti que les flavonols pris individuellement n’avaient aucun bénéfice sur la cognition des participants par rapport au placebo, cependant la supplémentation prise quotidiennement a montré un bénéfice statistiquement significatif, avec un effet particulièrement marqué chez les patients ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires (qui sont plus exposés au risque de démence). En termes purement numériques, la prise quotidienne du supplément a entraîné un ralentissement de 60 % du déclin cognitif, comparable à environ 1,8 an de protection. Un résultat très prometteur. « Il s’agit de la première étude positive à grande échelle et à long terme qui montre que la supplémentation en multivitamines et minéraux pour les personnes âgées peut ralentir le vieillissement cognitif », a déclaré le Dr Maria C. Carrillo de l’Association Alzheimer dans un communiqué de presse. Néanmoins, le scientifique a expliqué qu’à l’heure actuelle, l’organisation, bien qu’elle soit « encouragée par ces résultats », n’est pas encore prête à recommander l’utilisation généralisée de suppléments multivitaminés pour réduire le risque de déclin cognitif.

La raison principale est que nous sommes confrontés à une étude d’observation avec un petit nombre de participants, donc des enquêtes plus approfondies et un plus grand exemplaire de volontaires seront nécessaires. Il faut aussi garder à l’esprit que l’utilisation des suppléments reste très controversée, avec peu de bénéfices prouvés scientifiquement et aussi quelques effets secondaires qu’il ne faut pas sous-estimer. Mais comme l’a dit le professeur Baker, « il existe un besoin urgent d’interventions sûres et abordables pour protéger la cognition du déclin chez les personnes âgées », donc davantage de recherches seront entreprises pour déterminer l’efficacité réelle des suppléments. Les détails de la recherche « Effets de l’extrait de cacao et d’une multivitamine sur la fonction cognitive : un essai clinique randomisé » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Alzheimer’s and Dementia : la revue de l’Association Alzheimer.