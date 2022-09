Comment Apple pourrait étendre l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro à Apple Pay, aux notifications, etc.

S’il y a eu un consensus sur le nouveau Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro, c’est qu’il ne fait pas encore grand-chose. La fonctionnalité en est clairement à ses débuts et la prise en charge d’iOS 16 est mitigée. Une nouvelle série de concepts de ami du site Parker Ortolani imagine façons dont Apple pourrait faire passer Dynamic Island au niveau supérieur.

Comment Apple pourrait améliorer l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro

Actuellement, l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro fonctionne avec les activités du système et les applications telles que Musique, Apple Maps, Localiser, etc. Il fonctionne également avec des applications multimédias tierces qui utilisent l’API Now Playing, telles que Spotify et Overcast.

Les nouveaux concepts de Parker imaginent comment Apple pourrait étendre l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro comme Apple Pay, les notifications, Siri, etc.

L’une de mes façons préférées pour Apple d’étendre l’île dynamique est avec Apple Pay. Actuellement, effectuer un achat Apple Pay sur un site Web ou dans une application fait apparaître la feuille Apple Pay traditionnelle au bas de votre écran.

Lorsque vous double-cliquez sur le bouton latéral pour finaliser l’achat, vous voyez deux animations Face ID : la nouvelle animation Dynamic Island en haut et l’animation classique Apple Pay en bas.

Il s’agit d’une combinaison déroutante d’animations. Pour que Face ID fonctionne, vous devez regarder en haut de l’écran de l’iPhone où se trouve le capteur TrueDepth ; avoir deux animations Face ID différentes en même temps est distrayant et peut être source de confusion quant à l’endroit où vous devez chercher pour finaliser l’achat.

J’aime aussi beaucoup la façon dont Parker a imaginé qu’Apple pourrait intégrer les notifications système dans Dynamic Island. Actuellement, les notifications glissent du haut de l’écran de l’iPhone 14 Pro comme d’habitude, mais il semble beaucoup plus moderne de les voir se développer directement depuis l’île dynamique.

Parker a un certain nombre d’autres concepts montrant comment Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro pourrait fonctionner avec Siri, Handoff, Apple Pay en magasin, des captures d’écran, etc. Ceux-ci font un excellent travail pour montrer le véritable potentiel du nouvel écran dynamique de l’iPhone 14 Pro. Nous avons intégré certains d’entre eux ci-dessous, mais consultez son fil Twitter pour en savoir plus.

Que pensez-vous de l’état actuel de Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro ? Y a-t-il d’autres façons dont vous espérez voir Apple l’adopter ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :