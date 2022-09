GTA 6 va-t-il être retardé ? Rockstar lève officiellement les doutes

Le plus grand scandale de fuite de jeux vidéo de ces dernières années a laissé une question en suspens, car les fans de Grand Theft Auto attendaient avec impatience une réponse officielle des développeurs qui leur garantirait ce qui allait arriver au jeu souhaité et si les plans avaient été complètement sabordés. Eh bien, Rockstar a parlé et a voulu être clair.

le piratage est réel

Si vous aviez des doutes à ce sujet, et si les nombreux tests et démonstrations ne vous ont toujours pas convaincu, Rockstar vient d’annoncer officiellement qu’ils ont bel et bien subi une attaque qui a permis le vol d’informations très sensibles liées à leur prochaine grosse sortie : GTA 6 Apparemment, selon les déclarations de l’attaquant lui-même, l’attaque s’est produite via Slack, un service de messagerie que les employés utilisent pour communiquer et s’envoyer des fichiers et des vidéos.

GTA 6 toujours vivant

Les faits confirmés, la grande inquiétude des utilisateurs est passée par la santé du projet. Beaucoup d’entre nous craignaient que le développement allait être grandement affecté par cet événement, mais apparemment les dommages collatéraux n’iront pas au-delà du court terme, ou c’est du moins ce que Rockstar veut transmettre avec sa déclaration :

Nous avons récemment été confrontés à une intrusion dans le réseau au cours de laquelle un tiers non autorisé a accédé et téléchargé illégalement des informations sensibles de nos systèmes, y compris du matériel de développement précoce pour le prochain Grand Theft Auto. Pour le moment, nous n’allons pas interrompre nos services de jeux en ligne ni avoir d’effets à long terme sur le développement de nos projets en cours. Nous sommes extrêmement déçus que les détails des nouveaux jeux à venir soient partagés avec vous de cette manière. Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous restons plus déterminés que jamais à vous fournir, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes. Nous mettrons tout à jour à nouveau bientôt, et bien sûr nous vous présenterons correctement le prochain jeu lorsqu’il sera prêt. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu tout au long de cette situation.

On comprend des propos du compte officiel Rockstar qu’au-delà du chaos général qui doit régner ces jours-ci dans l’entreprise, les eaux reprendront leur cours dans les semaines à venir, le développement devrait donc se poursuivre au même rythme qu’avant sans affecter sa finalité. développement.

Ces mots serviront à rassurer les fans dans une large mesure, cependant, il ne faut pas oublier que les dégâts causés sont énormes, nous pouvions donc pressentir un retard dans une date de sortie qui n’avait pas encore été annoncée.

Le code Source a-t-il été divulgué ?

L’auteur de l’attaque a affirmé qu’il avait des fichiers de code Source pour GTA V et GTA 6, mais la localisation des fichiers est actuellement inconnue. Une image d’une transaction d’environ 100 000 dollars en Bitcoins supposée liée au compte du pirate a été partagée sur les réseaux, mais il n’y a absolument rien de confirmé, ni que Rockstar l’ait contacté officiellement.

Si cela se produisait, la diffusion du code Source du jeu porterait un véritable coup critique à l’entreprise, car les secrets les plus précieux du jeu et la technologie du projet seraient exposés, permettant aux rivaux de jeter un coup d’œil et d’en profiter dans certains aspects. . Quelque chose qui secouerait énormément l’industrie, sans parler de la réputation de Rockstar. Espérons que cela n’arrive pas.