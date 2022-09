Deux galaxies superposées donnent vie à un escargot intergalactique : le magnifique cliché Hubble

Les galaxies SDSS J115331 et LEDA 2073461 immortalisées par Hubble forment un spectaculaire escargot intergalactique, mais elles n’interagissent pas entre elles.

Crédit : ESA / Hubble et NASA, W. Keel

Bien que le télescope spatial James Webb ait complètement volé la vedette ces dernières semaines, grâce aux premières images publiées avec des détails et une signification scientifique inégalés, son prédécesseur spirituel – Hubble – continue de nous donner des clichés d’une beauté choquante. C’est le cas de ces deux fantastiques galaxies superposées, qui donnent vie à ce qui semble être un véritable escargot interstellaire. Les deux objets célestes n’interagissent pas réellement l’un avec l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne se heurtent pas / n’interagissent pas, mais ils sont très éloignés l’un de l’autre. Tous deux sont situés à plus d’un milliard d’années-lumière de la Terre.

Les deux belles galaxies, classées par les astronomes sous les noms de SDSS J115331 et LEDA 2073461, comme précisé dans un communiqué de presse de la NASA, ont été découvertes dans un projet de recherche appelé Galaxy Zoo, l’un des plus importants impliquant la soi-disant » Citizen Science « . , dans lequel des citoyens ordinaires passionnés de science apportent leur contribution à la recherche de scientifiques. Dans le cas de Galaxy Zoo, né en 2007, des dizaines de milliers de volontaires sondent un grand nombre d’images capturées par des télescopes robotiques et évaluent celles rapportées par des algorithmes, pour déterminer si les objets détectés peuvent mériter une enquête plus approfondie.

Une fois les candidats désignés, par vote du public (ou par choix des astronomes), il est décidé lequel de ces objets doit être placé dans le viseur du puissant télescope spatial Hubble, dont la caméra peut révéler des détails extraordinaires. L’image de l’escargot intergalactique est née comme ça, grâce à l’œil attentif d’un passionné qui a vu une cible intéressante potentielle dans un tas de pixels. Les télescopes robotiques, en fait, analysent de grandes parties du ciel en obtenant des images floues de galaxies lointaines ; ce n’est que grâce à l’évaluation de l’œil humain qu’il est possible de décider lesquels de ces objets méritent ou non une étude approfondie.

Les chercheurs pensent que la galaxie spirale en arrière-plan, caractérisée par une couleur jaune rougeâtre, est caractérisée par des étoiles plus anciennes que la première. Bien que l’image puisse nous tromper en suggérant que les deux galaxies interagissent, les chercheurs expliquent que si tel était le cas, nous remarquerions des distorsions dans les bras des spirales, au contraire elles sont à la fois très précises et définies. Déterminer la distance exacte entre deux objets célestes superposés comme ceux-ci est encore assez complexe ; les chercheurs doivent s’appuyer sur une variété d’outils et de mesures, comme la façon dont l’Univers en expansion « étire » sa lumière. Le résultat obtenu par Hubble et la post-production qui a suivi, au-delà des problèmes techniques, est toujours visuellement extraordinaire.